Eduardo Dívar (Kia): "Lo más lamentable ha sido la puesta en marcha del Plan Moves"

Entrevistamos al director general de Kia en España, Eduardo Dívar, quien nos cuenta cómo está influyendo la pandemia en el sector en España y las perspectivas de la marca y del sector en general para el próximo ejercicio.

¿Cómo está afrontando Kia en España la crisis de la pandemia?

Los concesionarios están apostando por la venta digital, que no es lo mismo que la venta online, para facilitar el proceso de compra, con importantes campañas de promoción que nos permita salvar el año con una bajada inferior a la del mercado global y cerrar con unas 45.000 unidades.

¿Apuesta Kia entonces por la venta online?

Todavía no tenemos completamente desarrollada está vía, entre otras cosas porque la legislación europea no deja que los fabricantes vendan directamente a los clientes. Se puede hacer casi todo el proceso online, pero no de forma completa.

¿Cómo ha influido en el mercado en general y en el caso de Kia en particular el retraso de los planes de ayudas del Gobierno?

Para todo el sector ha sido una decepción como se ha desarrollado la implantación de los planes de ayuda. Se anunciaron a bombo y platillo el 16 de junio que los planes de ayuda se iban a poner en marcha y la plataforma del Renove seguía sin estar en marcha cuatro meses después. Pero lo más lamentable ha sido la puesta en marcha del Plan Moves. Ya dijimos a la administración que no se podía poner con cargo a las Comunidades Autónomas, que no se podían poner la dotación de los fondos repartidos según la población. Esto ha llevado a dos consecuencias terribles. Una, la dejación absoluta de las funciones de las Comunidades Autónomas, que a mediados de septiembre nueve de ellas no habían todavía puesto en marcha el plan. La segunda, el reparto por población hace que Madrid, que tiene el 50% de las ventas de eléctricos, sólo ha recibido el 15% de los fondos, que se acabaron en apenas dos semanas.

¿Los fondos que dejen de utilizar algunas Comunidades Autónomas podrán ser aprovechados por otras que hayan agotado las suyas?

Todavía no está establecido, lo hemos solicitado pero de momento no hay posibilidad de transferirlos.

¿Faltan más ayudas al coche eléctrico?

Creo que las ayudas lanzadas por el Gobierno en el mes de junio son adecuadas, pero deben tener consistencia en el tiempo y por supuesto dotación de fondos suficientes. Pero sobre todo faltan infraestructuras de recarga en vías interurbanas. Y para hacer más accesible el coche eléctrico un IVA al 0% ayudaría mucho.

¿Van a poder superar esta crisis los concesionarios? ¿O se espera algún cierre?

Estamos muy contentos en cómo han afrontado la crisis nuestros concesionarios. No han dado el año por perdido y han podido recuperar la rentabilidad, sin llegar a los buenos datos de 2019, pero sí acabar el año en un 1,5% de rentabilidad.

¿Vais a poder cumplir con los límites de niveles de emisiones?

Si, por supuesto. Los niveles de emisiones son un objetivo irrenunciable. El regulador ha impuesto unos niveles máximos de emisiones y no estamos dispuestos a pagar las millonarias multas por no hacerlo.

¿Cómo va a afectar a Kia la previsible subida del impuesto de matriculación con la nueva normativa WLTP?

Hay una recomendación de la Unión Europea de no gravar fiscalmente a los consumidores por el tema de la WLTP. Francia y Portugal han subido los escalones de emisiones un 20% para no hacerlo. En España vamos a ver si eso ocurre. Desde ANFAC lo hemos solicitado al Gobierno, veremos si finalmente nos hacen caso, pero visto la necesidad del Gobierno de enjuagar el déficit no se si será posible.

¿El cliente de Kia apuesta por el renting?

No subimos tanto como el mercado porque tenemos otros modelos de financiación también, pero el renting a particulares no es de momento nuestro.

¿Cómo ha cambiado Kia en España en los últimos diez años?

Antes vendíamos sobre todo precio. Hemos mejorado mucho la gama de producto y ahora vendemos diseño y calidad. Pero sobre todo ha cambiado mucho la red de concesionarios, en imagen y en calidad de servicio. El cliente se ha hecho fiel a nuestro eslogan y hemos acercado nuestros coches a ellos para que los conozcan de primera mano.

Está cambiando la movilidad debido a la covid-19, del transporte público al transporte más individual ¿Cómo puede afectar al parque móvil?

En principio, estudios de China señalan que el transporte privado ha subido a raíz de la pandemia. Aquí todavía no se ha notado mucho, pero sí se prevé un aumento en los próximos meses.