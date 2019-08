EasyJet pide a un usuario de Twitter que borre una foto que muestra asientos sin respaldo

La aerolínea británica easyJetha levantado polémica al pedir a un usuario de Twitter que borre una fotografía que muestra una fila de asientos sin respaldo en un avión de la compañía que se disponía a despegar desde Londres hacia Ginebra, ha revelado el tabloide The Sun.

Matthew Harris publicó en la red social la imagen de una mujer sentada en uno de esos asientos sin respaldo, en el interior de un Airbus A319-111 que estaba realizando el embarque de pasajeros en el aeropuerto londinense de Luton.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA@EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport@easyJet_press@easyJetpic.twitter.com/EthMoWRR8P