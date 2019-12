EY recurre a los hombres de la Agencia Tributaria para reforzar filas

EYvuelve a tirar de la cantera de laAgencia Tributaria. La firma de servicios profesionales ha cerrado recientemente el fichaje de Rufino de la Rosa, exdirector del departamento de Gestión Tributaria, como nuevo socio del área fiscal de la firma, según avanzan fuentes del mercado a Vozpópuli. Está previsto que se incorpore el próximo mes de enero.

De la Rosa, hasta ahora en las filas de KPMG, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado en excedencia. Antes de dar el salto a la empresa privada, ocupó varios puestos como Inspector Provincial en Barcelona, Vocal Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, Vocal Asesor del Gabinete del Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda y Director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, entre otros.

Suma y sigue, porque la compañía también fichó previamente a un ex jefe de inspección de la Agencia Tributaria en Cataluña y al exsecretario de Estado de Hacienda durante el Gobierno de Rajoy

El nuevo fichaje se suma a la nómina de profesionales procedentes de la Agencia Tributaria que forman parte del organigrama de EY. Hace un año, la firma también incorporó a José Antonio García Bañuelos como socio del área de fiscalidad internacional y precios de transferencia. Bañuelos es inspector de Hacienda y procedía de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) de la agencia.

También se incorporó a EY el por entonces director general de tributos, Alberto García Varela, para dirigir la división de Andalucía. Ocupó este cargo entre septiembre de 2018 y enero de 2019, cuando dejó la firma para ser consejero de Hacienda, Industria y Energía del Gobierno andaluz. En mayo, volvió de nuevo a las filas de EY.

Suma y sigue, porque la compañía también fichó previamente a José María Remacha, jefe de inspección de la Agencia Tributaria en Cataluña, y a Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. Durante la etapa de Ferre en Hacienda, el citado De la Rosa ocupó la dirección de Gestión Tributaria. También se incorporó a EY hace justo un año el secretario de Estado de Empleo Juan Pablo Riesgo como socio del área People Advisory Services.

No obstante, no solo de la Administración 'bebe' EY. Durante el último año, la firma ha incorporado a casi una decena de socios procedentes de otras empresas y despachos: Gonzalo Martín de Nicolás, socio responsable de la práctica de Financiación Estructurada en el área de Legal; Elena Sánchez Llorente, socia en el área de International Tax and Transaction Services (ITTS) y Anil Bharwani, socio en el área de International Tax and Transaction Services (ITTS)

Completan la lista Patricia Miralles, socia responsable de la práctica Fiscal para el sector Financiero en la oficina de Barcelona; Ana López Muiña, socia responsable de Urbanismo y Medioambiente; Luis Gali, socio en People Advisory Services; Susana Gómez Badiola, socia de Corporate M&A and Private Equity y Luis Ques, socio de Sector Público y Sectores Regulados.

El año pasado, la división legal y tributaria de EY cerró con una facturación de 123,6 millones de euros, un 11,1% más con respecto al ejercicio previo.