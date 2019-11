Destinia utiliza la desgracia de Thomas Cook para captar británicos y alemanes

La agencia de viajes online Destinia ha utilizado la reciente quiebra de Thomas Cook en un cartel publicitario expuesto en el aeropuerto de Mallorca para captar clientes británicos y alemanes, el principal mercado del turoperador. Palma, el destino escogido por la empresa española para difundir su mensaje, es uno de los más dañados por la salida de Thomas Cook del mapa turístico.

"-¿Quién mató a Thomas Cook? -La falta de innovación". Es un breve diálogo que Amuda Goueli, la CEO de Destinia, publicó en su cuenta personal de Twitter el día que se conoció la quiebra de la multinacional. Según indican desde la compañía, el área de marketing ha decidido utilizarlo a modo de publicidad "por lo bien que funcionó" en la red social.

- Who killed Thomas Cook?- No innovationThomas Cook's World Ticket Office in Jerusalem. 1902 #ThomasCookpic.twitter.com/j39YvRNNHG