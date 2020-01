Piden a Dentix que retire su último anuncio porque "ridiculiza" la imagen de los vigilantes de seguridad

El sindicato laboral UGT solicitará de manera formal a la dirección de Dentix, una de las redes de clínicas dentales más conocidas de España, que retire uno de sus últimos spots publicitarios, ya que considera que "ridiculiza" la imagen de los vigilantes de seguridad.

En el anuncio publicitario en cuestión, que forma parte de la campaña "Ortodoncia para todos", aparece un vigilante de seguridad nocturno mirando el móvil mientras come en su puesto de trabajo. El protagonista del spot, al no estar prestando atención a los monitores de vigilancia, no se da cuenta de que están entrando ladrones a robar. El locutor, mientras tanto, dice: "Puede que ser empleado del mes no esté al alcance de todos, pero nuestras ortodoncias, sí".

A ojos del sindicato, el anuncio de Dentix "menoscaba la imagen del vigilante de seguridad en el desempeño de sus funciones". Es por ello que "condena enérgicamente" la emisión de este spot. "Se utiliza la figura del vigilante de seguridad como ejemplo de donde se distorsiona la realidad de este colectivo de 80.000 trabajadores y trabajadoras que día a día custodian y protegen bienes inmuebles y lugares estratégicos denominados de pública concurrencia", señalan.

"Falta el respeto a trabajadores"

El sindicato considera que la firma que dirige Ángel Lorenzo "debería centrar sus esfuerzos en garantizar las condiciones laborales de sus plantillas" en vez de "utilizar con desconocimiento y falta de respeto a un colectivo de trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo diario contribuyen a garantizar la seguridad" de cientos de personas en el país. Según han informado desde el sindicato, han puesto en marcha los trámites de queja formal ante la dirección de la red de clínicas dentales para que retiren el anuncio.