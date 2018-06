Deloitte niega contactos con Santander previos a la resolución de Popular

El presidente de Deloitte en España, Fernando Ruiz, ha negado este martes cualquier conflicto de interés en relación a la resolución de Banco Popular. "Nosotros no tuvimos ningún conocimiento de que el Banco Santander había adquirido la entidad hasta que se anunció la operación", ha manifestado el presidente de Deloitte a su paso por la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera.

Ruiz ha reconocido que la firma de auditoría y consultoría mantiene relaciones de trabajo con Santander en todo el mundo, si bien ha recalcado que, en relación a la adquisición de Banco Popular, Deloitte no asesoró "en nada" al banco cántabro. "Hemos tenido otros trabajos, pero con equipos diferentes que son absolutamente independientes y que no tienen ninguna conexión entre sí".

Ante la insistencia del diputado socialista Pedro Saura, que le ha recordado al compareciente la estrecha relación comercial entre el banco cántabro y Deloitte, Ruiz ha insistido en que no hubo contactos con el banco que preside Ana Botín en relación a Popular. "Le puedo garantizar, señor Saura, que nosotros no tuvimos ningún conocimiento de que el Banco Santander había adquirido la entidad hasta que se anunció la operación".

En esta línea, ha agregado que el informe de valoración de Popular elaborado por Deloitte, que según ha explicado "no ha leído", se elaboró sin conocer los contactos que estaban manteniendo las autoridades de resolución con los posibles compradores del banco."No tuvimos ningún contacto con Santander, BBVA, Bankia ni con nadie, si lo hubiésemos tenido hubiéramos sido incompatibles", ha asegurado Ruiz, que también ha negado contactos con el expresidente de Popular, Emilio Saracho.

"Podíamos haber hecho nuestro trabajo mejor"

En relación a los informes de auditoría realizados por Deloitte previos a la crisis financiera, Ruiz ha destacado que las auditorías no pueden ir más allá de donde marca la Ley y entrar a valorar el modelo de negocio de la entidades, sino que se limitan a garantizar que las cuentas están bien expresadas.

"Cuando auditor dice que unas cuentas reflejan una imagen fiel quiere decir que se han formulado de acuerdo a la normativa contable, pero no que la situación patrimonial sea óptima o que la entidad tiene una garantía de viabilidad", ha manifestado Ruiz, que sí que ha reconocido que podían haber realizado un trabajo "mejor" durante la crisis.

"Obviamente podríamos haber hecho nuestro trabajo mejor, pero lo hicimos honestamente", ha defendido el presidente de Deloitte.

Sanción del ICAC

Ruiz también ha explicado detalladamente su opinión acerca de la sanción de 10 millones de euros impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a Deloitte en el marco de la salida a bolsa de Bankia. En este sentido, ha asegurado que tanto la CNMV como el Banco de España fueron quienes encargaron a la firma revisar la segregación de los activos de BFA en Bankia.

"Trabajos como estos se han hecho en multitud de ocasiones. No son trabajos prohibidos por Ley de Auditoría", ha señalado Ruiz, que confía en ganar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la sanción en la Audiencia Nacional. "No puede ser que se haga un trabajo que nos piden los reguladores y que luego nos sancionen", ha criticado.

En relación a las tarjetas 'black', ha explicado que desde Deloitte no se detectararon porque se incluían en errores por descuadre y no se contabilizaban como remuneraciones. "Estaban escondidas en errores por descuadre, no se ven", ha apostillado el presidente de la firma de servicios profesionales, que también ha negado presiones políticas en relación a la salida a bolsa de Bankia.