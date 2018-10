Delgado a los inspectores del Banco de España: "Se acabó el defender a la banca"

"Se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos". Estas son las palabras de Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, en una reciente reunión que ha mantenido con el cuerpo de inspectores de la institución y cuyo contenido ha sido filtrado a la Cadena Ser.

En el audio, de una hora y cuarenta minutos, un inspector del Banco de España sugiere a la subgobernadora que "convendría aclarar" si los inspectores deberían "analizar bien" cuál es la situación de la entidad o si, "como se hace muchas veces", "defender" a las entidades.

En su respuesta, la nueva subgobernadora es tajante: "Veo algunas cosas que pueden ser interpretadas como defensa de las entidades españoles y yo, pues me tengo que partir la cara en el Supervisory Board (organismo de supervisión del BCE) y ya decidiré por cuáles me parto la cara. Pero por muchas no me voy a partir la cara y, señores, se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos".

Burbuja inmobiliaria

Durante la reunión, según el contenido desvelado por la emisora, otro inspector advierte a Delgado del riesgo de que surjan nuevas burbujas inmobilairias en el actual entorno de bajos tipos de interés. "Tienes toda la razón. Esto no es una cuestión de echar pestes contra algo que se ha hecho en el pasado, es cuestión de analizar y crecer sobre nuestros propios errores y mejorar para el futuro", responde la subgobernadora.

El Banco de España ha rechazado realizar comentarios sobre la filtración.