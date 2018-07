DIA convence con sus previsiones para la segunda mitad de 2018: sube un 6% en Bolsa

DIA ha presentado este jueves sus cuentas de los primeros seis meses del año. "El período más duro para el grupo desde que salió a bolsa", como lo ha definido su consejero delegado, Ricardo Currás. Su beneficio ha caído un 88% con respecto al mismo período de 2017 y el resto de cifras han defraudado, aún más, las previsiones de los analistas. Pero el mercado no castiga estas cuentas.

Todo lo contrario. Las acciones de DIA están al frente del Ibex 35 con una subida del 6%, aunque en plena conferencia con analistas de Ricardo Currás y el responsable financiero de DIA, Amando Sánchez, el valor ha llegado a subir un 9%. No obstante, la cadena de supermercados se mantiene como el valor más castigado del selectivo español en este año con una caída del 47%.

Tras analizar y lamentar lo ocurrido este período, ambos han señalado que sus previsiones es que los márgenes recuperen el tono positivo al final del año y han avanzado que presentarán su Plan Estratégico en el mes de octubre.

Esperamos mantener la trayectoria positiva en la segunda mitad del año" Ricardo Currás, CEO de DIA

"Son dos aspectos positivos con los que no se contaban", afirma Ana Gómez, analista de Renta 4. Currás espera que los próximos trimestres sean mejores, aunque ha apuntado que la evolución favorable se verá en los próximos años.

Sus presiones son que en los próximos trimestres serán más favorables y que ya ha comenzado a verse. En Iberia las ventas 'like for like' han aumentado un 3% en julio gracias a las remodelaciones de las tiendas. "Esperamos mantener la trayectoria positiva en la segunda mitad del año", ha apuntado el consejero delegado.

Cuarto trimestre

El tercer trimestre del año su recuperación será moderada y espera que este progreso se evidencia en los últimos tres meses del año. En estos seis meses, la caída de las ventas comparables se ha producido con más fuerza en España y Portugal "por las condiciones generales difíciles del mercado y por el mal tiempo lluvia y frío en primavera".

En los aspectos positivos, según han explicado los ejecutivos de la compañía en la presentación, está en los nuevos formatos de proximidad en Iberia con DIA & Go y la Plaza de DIA. Otra de las buenas noticias han llegado desde Brasil, donde ha habido una mejora de las ventas.