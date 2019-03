DIA considera que el plan de LetterOne empuja al concurso de acreedores y tiende la mano para negociar

DIA sigue alertando del peligro que existe en el plan de su accionista mayoritario, LetterOne. "La propuesta de L1 (el brazo especializado en distribución del fondo), tal y como está configurada actualmente, no proporciona soluciones eficaces e inmediatamente ejecutables a los desafíos a los que se enfrenta la compañía en el corto plazo", afirma este domingo en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

DIA considera que la oferta de LetterOne no es una solución a estos desafíos y que podía empujar a la compañía a "solicitar la disolución o el concurso de acreedores", explican.Un escenario que alarma de manera interna y que prefiere buscar un acuerdo. "El consejo de administración ha estado y está a disposición de L1 y de sus asesores para colaborar y alcanzar una solución viable a largo plazo para la compañía", añade.

La compañía destaca que "aprecia y valora" las contribuciones de L1 y su experiencia en el sector, que "complementan las actuales habilidades del Consejo de Administración, así como su compromiso de invertir en la Compañía a través de la OPA voluntaria", añade el comunicado.

Los representantes de DIA están abiertos a seguir trabajando con L1 para que !su propuesta sea aceptable para todos los grupos de interés, es decir, accionistas, acreedores, empleados y proveedores, al tiempo que garantice el cumplimiento de todos los compromisos operativos, regulatorios y financieros de la compañía", afirman.

Tres consideraciones

El consejo de DIA ha detallado tres puntos en los que está en desacuerdo con la actual propuesta de LetterOne. El primero de ellos es que el plan del fondo de Mikhail Fridman está condicionado a la consecución del control de DIA antes de realizar ninguna inyección de capital.

"Si los accionistas no aprueban el plan de la compañía y L1 no consigue el control de DIA, podría no haber ninguna alternativa viable para DIA más allá de una restructuración financiera completa, la insolvencia o la disolución", matizan.

La segunda consideración es que el plan de L1 "no consigue solventar problemas fundamentales" como el patrimonio neto negativo, para evitar la potencial declaración de insolvencia. El consejo también destaca que esta alternativa no hace frente a los vencimientos al deuda del 31 de mayo de 2019 y de los bonos de julio de 2019.

Por último, el consejo de DIA saca pecho y señala que su propuesta ofrece una solución completa a todos los problemas inmediatos a los que se enfrenta la compañía. Este comunicado también destacan que el plan de transformación propuesto por la compañía y el propuesto por L1 son similares. Es decir, existe puntos común para poder alcanzar un acuerdo.