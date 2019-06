DIA, Fridman y Santander tienen un mes para evitar que se rompa su acuerdo

El tuit de Ana Botín y el posterior comunicado a la CNMV desataron el optimismo. DIA conseguía, por fin, que LetterOne, el fondo del magnate ruso Mikhail Fridman y dueño del 69,7% de la compañía, se pusiera de acuerdo con Banco Santader, máximo acreedor de la cadena. Un acuerdo que esperaba rubricarse antes del 15 de junio. Pero el plazo no se ha cumplido y las partes tienen menos de un mes para impedir que se rompa este pacto.

La firma de este pacto es la llave para que LetterOne ejecute la ampliación de capital. Y, en caso de que DIA no haya recibido un importe de al menos 490 millones en ejecución de un aumento de capital, de un préstamo participativo, o de otro modo, en o antes del 19 de julio de 2019, el preacuerdo que anunció con tanta euforia Ana Botín se romperá automáticamente.

La fuentes cercanas al proceso explican que el acuerdo está muy cerca de producirse y que “es cuestión de días”. Uno de los puntos que ha dilatado el proceso es el aumento de acreedores. “Tras la reciente venta de algunos acreedores, DIA ha aumentado de 12 a 17 los miembros de esta financiación sindicada”, explican.

Aunque otras fuentes señalan a la nueva línea de financiación como el culpable de este retraso. El consejo de DIA, que ahora gobiernan los ‘hombres’ de Fridman, pide a los acreedores un préstamo de 200 millones a tres años, otro de 100 millones a tres años y 80 millones por un año con opción a extensión.

Los acreedores y la empresa no logran alcanzar un pacto por la condiciones de estos nuevos 380 millones. Como detallaba el diario Cinco Días, el interés y la comisiones dividen a ambas partes. Mientras que los acreedores piden entre un 7% y un 10% anual, el fondo de Mikhail Fridman solo ofrece un 5%.

LetterOne puede levantarse de la mesa

El retraso de este pacto deja la sartén por el mango al fondo de Fridman. El preacuerdo anunciado el pasado 20 mayo señalaba que si DIA y los acreedores no lograban un pacto sobre las nuevas líneas de financiación “en o antes del 15 de junio de 2019, LetterOne tendría derecho a terminar” con este compromiso.

DIA explicaba en su comunicado de este lunes que LetterOne no ha ejercitado su derecho a terminar con el acuerdo al no cumplir con las fechas, pero "se reserva su derecho a hacerlo en cualquier momento si considerase que no es posible alcanzar pronto un acuerdo ejecutable que asegure una estructura de capital viable a largo plazo para DIA, en términos y condiciones aceptables para LetterOne y la compañía", informaba a la CNMV.

Fuentes que conocen el proceso aseguran que el máximo accionista de DIA es “proactivo” al acuerdo y que “la financiación se cerrará en los próximos días”. Un punto clave para que los ‘hombres’ de Fridman arranque con su deseado plan de rescate.