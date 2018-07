La DGT teme que las huelgas en aeropuertos y trenes afecte a la operación salida de agosto

La operación salida de agosto es la más multitudinaria del año. El turismo nacional concentra sus viajes entre la última semana de julio y la primera de agosto. Este año, las huelgas del sector aéreo y ferroviario amenazan con complicar, aún más, el tránsito de viajeros en este período. Por ello, el coche aflora como la gran alternativa para poder asegurar la llegada al destino deseado y la Dirección General de Tráfico (DGT) vigila como este escenario puede afectar a su operativa.

Fuentes de la DGT señala a este diario que "al igual que se analiza todos los factores meteorológicos para el tránsito en las carreteras, los procesos de huelga en las opciones de transporte alternativo son valoradas". En este sentido, indican que "todavía no se ha adoptado ninguna medida adicional al dispositivo especial de tráfico que se presentó el pasado 26 de junio, pero según se vayan acercando las fechas puede que se introduzca algún cambio para adaptarse a las consecuencias de este escenario".

Las previsiones de la DGT es que durante los meses de julio y agosto de este año se realicen 89,3 millones de desplazamientos de vehículos por carretera, un 2% más que los movimientos que se produjeron el verano pasado. Las estimaciones para el mes de julio son de 43,6 millones y para agosto de 45,7 millones. "Como viene sucediendo desde hace algunos años, muchos ciudadanos optan por fragmentar sus vacaciones a lo largo de los dos meses y empezarlas haciéndolas coincidir con el fin de semana", indica el organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior.

En este sentido, afirman que el tráfico en verano presenta unas características diferentes a las que se producen en otra época del año y que hay que tener en cuenta. Se produce un aumento del número de desplazamientos de largo recorrido tanto en días laborales como sobre todo en fines de semana, mayor tránsito de vehículos en carreteras secundarias, circulación intensa en carreteras que comunican poblaciones del litoral y zonas turísticas de costa con las playas, tanto en los días laborales como sobre todo en los fines de semana. Por último, también destacan que hay una mayor circulación por toda la red viaria de vehículos de matrícula extranjera.

Problemas aéreos del 25 julio al 4 de agosto

Ryanair será el primer problema. Los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea irlandesa, la mayor aerolínea de España por número de pasajeros, realizarán paros de 24 horas los próximos días 25 y 26 de julio en España, Portugal, Italia y Bélgica. Este escenario afectará al 24% de los vuelos diarios previstos hacia o desde los aeropuertos españoles. Según sus estimaciones, son 200 de los más de 830 vuelos diarios.

No obstante, según decretó el Ministerio de Fomento, Ryanair deberá garantizar el 100% de los vuelos domésticos a las islas durante los dos días de huelga, entre el 35% y el 59% de las rutas a ciudades españolas y el 59% de los vuelos a ciudades extranjeras. La previsión es que cerca de 75.000 pasajeros en España se vean afectados por esta huelga, aunque un portavoz de Ryanair matiza a este medio que más del 70% han sido reubicados en otros vuelos en días anteriores y posteriores a los paros y esperan tener resuelta la situación de prácticamente todos ellos.

El otro conflicto abierto, tras desconvocarse la huelga del personal de tierra de la red de Aena prevista para el 29 de julio este viernes, es la protesta anunciada por el personal de tierra de Iberia en el Aeropuerto del Prat, convocada para los días 27 y 28 de julio y, en agosto, los días 3 y 4. Unos paros que afectarán a los servicios de handling, donde se incluye la asistencia en tierra, incluidas la atención a personas de movilidad reducida, mercancía, correo y servicio de pasarelas o la facturación de otras compañías.

Uno de los principales servicios aeroportuarios, de la principal compañía, en uno de aeropuertos con mayor tránsito de España y en el período de mayor afluencia. Por lo tanto, esta huelga puede tener un efecto dominó en la red de aeropuertos. Por ello, desde la compañía emitieron un comunicado este viernes indicando que "a pesar de la ruptura de las negociaciones y del escaso margen del que se dispone para evitar un caos en el aeropuerto de Barcelona, desde Iberia hacemos un llamamiento al sentido común y lograr la solución del conflicto por delante de lo realmente importante: los clientes", afirma el comunicado.

Paros parciales en Adif y Renfe

El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene los paros parciales en Adif y Renfe a partir del 27 de julio. Estos representantes de los trabajadores tiene previsto iniciar sus movilizaciones con paros parciales de 0.00 a 2.00 horas, de 7.00 a 9.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Finalmente, el sindicato anunció, en un comunicado que recoge la agencia EFE, que no se extenderán a agosto estas movilizaciones pero que el sindicato no descarta retomar a partir de septiembre si no llega a un acuerdo con las compañías dependientes del Ministerio de Fomento.

Por su parte, el sindicato CC.OO., el mayoritario en estas compañías, anunció que aplazaba las movilizaciones previstas para este verano. Por lo tanto, esta rebaja de las protestas provocará que el tren pueda ofrecer una mayor ayuda para descongestionar las carreteras en la operación salida de agosto.