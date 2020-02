Los operadores celebran una cumbre para valorar la asistencia al Mobile

Telefónica, Vodafone, Orange y BT, tres de los grandes operadores de telecomunicaciones europeos, se reúnen con el Mobile World Congress como telón de fondo. Valoran acudir o no a la mayor feria de telecomunicaciones del planeta por la crisis del coronavirus. Consideran que la GSMA, ente organizador del evento, no puede garantizar la seguridad de los asistentes. El miedo a que alguno de sus empleados se contagie de la enfermedad es el motivo principal de sus dudas.

Los tres grandes operadores mantienen contactos frecuentes en las últimas horas, dirimen si finalmente asisten o no al evento, tal y como ha publicado El Confidencial y ha podido contrastar Vozpópuli. El hecho de que ayer el primer operador de telecomunicaciones diera un paso adelante -NTT DoCoMo anunció que no irá- acerca aún más la posibilidad de que otras compañías del ramo no se desplacen a la cita.

Si los cuatro gigantes de las telecomunicaciones tomaran en bloque la decisión de no acudir al Mobile World Congress, la GSMA sufriría el mayor revés en términos de ausencias. La cosa entonces sólo podría empeorar en el caso de que alguno de los dos grandes fabricantes, Samsung o Huawei, decidieran también no ir al congreso.

NTT DoCoMo hacía público ayer que no asistiría al evento, convirtiéndose en el primer operador en anunciarlo

Contactos habituales

"Los contactos entre operadores son algo normal llegados a este punto. Todas las empresas tienen miedo a que se produzca un contagio entre sus empleados. Al final se piensa mucho en la seguridad de los trabajadores, y en las consecuencias que tendría que se declarara un caso", explican fuentes cercanas a los operadores.

Compañías del calado de LG, Amazon, Sony o la propia NTT DoCoMo, entre otras, tampoco estarán en el Mobile World Congress. Un goteo constante de abandonos que amenaza con seguir creciendo en los próximos días.

El coronavirus ha contagiado ya a unas 40.000 personas y ha provocado el fallecimiento de al menos 1.000. Su foco inicial se produjo en Wuhan (China) y se piensa que dio el salto de un animal a un humano.