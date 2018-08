Criteria y Caixa suman más de un 6% en Telefónica y se convierten en su segundo mayor accionista

Isidro Fainé ha sostenido durante el mes de agosto la cotización de Telefónica. CriteriaCaixa, presidida por Fainé, quien también es vicepresidente de Telefónica, ha comprado cientos de miles de títulos de la operadora española prácticamente todos los días de agosto, al menos hasta la pasada semana, superando el 1% del capital.

La suma de la participación de Caixabank en Telefónica (5%) y de Criteria en la actualidad es superior al 6%, un porcentaje que supondría que la entidad bancaria -las dos participaciones no consolidan- es ahora el segundo mayor accionista del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete, superado sólo por BBVA, que controla el 6,96%, y por encima de Société Générale (5,7%), y BlackRock (4,98%), de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad financiera ha declinado comentar la información.

La apuesta de Criteria por Telefónica se inició a finales de 2017, coincidiendo con la operación de venta de Abertis. El pasado mes de mayo el holding controlado por Caixabank alcanzó el 0,5% de la operadora, y desde entonces ha mantenido las compras hasta superar ahora el 1%.

Fainé lleva 24 años formando parte del consejo de administración de Telefónica

Los últimos tres días de julio Criteria adquirió dos millones de acciones de Telefónica, a un precio de 7,7 euros por título. La entidad inició el mes de agosto con otras compras masivas de títulos de la operadora más de medio millón de acciones el 1 de agosto, y otro millón de títulos al día siguiente. Entre los días 3 y 22 de este mes, el holding de Caixa ha comprado más de cinco millones de acciones, a un precio de entre 7,31 y 7,66 euros por título. La participación actual de Criteria en Telefónica tiene un valor cercano a los 400 millones de euros.

CriteriaCaixa, no cotizada, es la sociedad holding de inversiones que gestiona el patrimonio de la Fundación Bancaria La Caixa. Su cartera está compuesta por participaciones en el sector bancario (posee el 40% de CaixaBank; el 9,1% del grupo financiero mexicano Inbursa; y el 17,5% de The Bank of East Asia); en el industrial y de servicios (controla, entre otras participaciones y además de Telefónica, más del 24% de Naturgy; el 2% de Suez; el 1,4% de Cellnex; más del 98% de los aparcamientos Saba); y en el sector inmobiliario.

El valor actual de la acción de Telefónica es el menor en los últimos 15 años

Isidro Fainé fue nombrado presidente del consejo de administración de CriteriaCaixa en marzo de 2014; en 2016 renunció al puesto de presidente de CaixaBank, que ocupaba desde 2011. Fainé es la persona que más tiempo lleva ocupando un puesto en el consejo de administración de Telefónica, desde enero de 1994, 24 años, habiendo experimentado la privatización total de la operadora con el primer Gobierno de José María Aznar, y las presidencias de Juan Villalonga, César Alierta y, desde 2016, de Álvarez-Pallete; percibe una retribución cercana a los 300.000 euros anuales por dicho cargo.

Caída en Bolsa y dividendos

Fuentes cercanas a la entidad financiera indican que la inversión de CriteriaCaixa no obedece a una estrategia concreta y aseguran que no hay un objetivo preciso de volumen de compra.

La sustitución de una inversión estable y a largo plazo como la de Abertis por Telefónica, y la entrega de dividendos de la operadora son dos factores que presumiblemente explican la apuesta de Criteria por la multinacional española.

Pero principalmente es el bajo valor de cotización del grupo español lo que motivaría la masiva compra de acciones por parte del holding de Caixa. Telefónica cerró el lunes a 7,34 euros por acción y hace un año cotizaba por encima de los 9 euros; el valor actual en Bolsa de las acciones de Telefónica es el menor en 15 años.