El Corte Inglés despide a una de las directivas clave de la era Dimas

El Corte Inglés, principal distribuidor comercial en España, se mantiene en el foco mediático por la lucha familiar que protagonizan Dimas Gimeno y sus primas, Marta y Cristina Álvarez. Un ‘juego de tronos’ entre el presidente y dos de las principales accionistas de la compañía que coincide con el movimiento de cargos directivos de la firma. Como ha ocurrido con Mercedes Gorriti, gerente de la división de moda mujer de El Corte Inglés.

Un cargo que ya no ocupa tras su reciente despido. Gorriti llegó a este puesto en septiembre de 2015 de la mano de Dimas Gimeno, que confiaba en su potencial. Mercedes Gorriti, antes de este cargo, trabajó durante más de cinco años como responsable de compras de infantil en El Corte Inglés.

Esta salida genera división de opiniones en la compañías. Fuentes consultadas por este medio señalan que el cese se produce "por decisión de Marta Álvarez Guil, consejera y una de las máximas accionistas de la compañía". Aunque matizan que el responsable de realizar este despido ha sido Víctor del Pozo, consejero delegado de la firma. Por su parte, un portavoz de El Corte Inglés justifica que "es una decisión interna que forma parte de los movimientos habituales de cualquier empresa", y que este cargo que se ha renovado está "a mucha distancia" del consejo de administración de la compañía.

Según señalan las mismas fuentes, el cese de Gorriti se produce "pese a que la división crecía a doble dígito". Este despido se une a la salida de otros directivos cercanos a Gimeno. En julio 2017, Leopoldo del Nogal abandonó el consejo de El Corte Inglés en el que estuvo presente desde 2010. Del Nogal mantenía una buena relación profesional con el presidente de El Corte Inglés desde que colaboraron en el lanzamiento de la marca en Portugal.

Una salida que la compañía anunció en su momento a través de un comunicado oficial apuntando a que se trataba de una renuncia que obedecía a "razones personales". No obstante, diversas informaciones periodísticas advertían, meses antes, de que se trataba de una petición expresa de Marta y Cristina Álvarez.

El puesto de Leopoldo del Nogal en el consejo fue ocupado por Víctor del Pozo, una persona del entorno de las hermanas Álvarez. Un directivo que fue nombrado en octubre de 2017 director general de Retail de El Corte Inglés y, en octubre de ese año, consejero delegado.

Una movimiento similar a la de Víctor Del Pozo ha vivido Jesús Nuño de la Rosa, también cercano a Marta y Cristina Álvarez Guil. Nuño de la Rosa, hasta entonces director general de Viajes El Corte Inglés, fue elegido en marzo de 2017 para ocupar la plaza vacante en el consejo que dejaba el histórico de la compañía Juan Hermoso. En octubre, junto con Víctor del Pozo, también fue nombrado consejero delegado.

Dos movimientos que han reforzado la posición de las hermanas Álvarez dentro del consejo y que despojaban a Dimas Gimeno de sus funciones ejecutivas. Una gestión de Gimeno que se intentó complementar a principios de 2017 con la creación de una Comisión Ejecutiva formada por el presidente, Marta Álvarez y los consejeros Carlos Martínez Echevarría y Florencio Lasaga. Una Comisión que, en estos momentos, tiene paralizada su actividad.

¿Dimas Gimeno saldrá en junio de 2018?

El consejo de administración de El Corte Inglés se reunirá el próximo 30 de mayo con carácter ordinario y con la formulación y aprobación de las cuentas del ejercicio de 2017 como único punto en el orden del día. Más allá de este encuentro, fuentes próximas a la compañía señalan que seis de los diez miembros de esta mesa ejecutiva son partidarios de votar el cese del actual presidente de la compañía.

En concreto, la parte que busca ejercer presión para que Gimeno abandone su cargo al frente de la compañía antes de finales de mayo son las hermanas Marta y Cristina Álvarez, con el 69% de Cartera de Valores IASA, que aglutina el 22% del capital de El Corte Inglés, los consejeros delegados Jesús Nuño y Víctor del Pozo; y Carlos Martínez Echevarría y Florencio Lasaga, también presidente de la Fundación Areces (máximo accionista de El Corte Inglés).

Según fuentes consultadas, sólo optarían por la abstención o el rechazo al relevo del presidente: Manuel Pizarro Moreno -la gran incógnita-, Shahzad Shahbaz (representante del jeque catarí Al Thani), Paloma García Peña (en representación de Cartera Mancor) y el propio Dimas Gimeno.

La batalla está en su máximo esplendor ya que las distintas partes no se ponen de acuerdo ni en si ya se ha exigido la convocatoria de un consejo extraordinario para echar a Gimeno. Los próximos a las hermanas Álvarez señalan que se ha hecho dos veces: la primera verbalmente y con una carta. Pero desde el entorno de Gimeno restan cualquier validez a la petición verbal y explican que la carta no estaba firmada por los consejeros enfrentados. La guerra no ha hecho más que empezar.