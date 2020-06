El Corte Inglés, a juicio por la negociación del ERTE de un año en sus agencias de viajes

La Audiencia Nacional ha citado a comparecer aEl Corte Inglés el próximo 16 de julio tras una demanda presentada por Comisiones Obreras (CCOO) contra su filial de viajes, el Comité Intercentros de Viajes El Corte Inglés y el Sindicato Profesional de Viajes (SPV) por un "conflicto colectivo" en el marco de la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas productivas, aprobado el pasado abril en las agencias de viajes del gigante de la distribución.

Tras tramitar un primer expediente por fuerza mayor -ante el 'parón' que generó la crisis del coronavirus en su negocio- vigente desde marzo y que afecta a 1.900 empleados; Viajes El Corte Inglés aprobó un segundo ERTE que entró en vigor el 1 de mayo, que se alargará hasta el 28 de febrero de 2021 y afecta al 90% de la plantilla, casi 5.000 trabajadores.

A diferencia del ERTE por fuerza mayor, la suspensión temporal de empleos por causas productivas obliga a la empresa a negociar con los representantes sindicales las condiciones. CCOO ha demandado a la empresa por no incluirle en la mesa de negociación, dejándolo todo en manos del Sindicato Profesional de Viajes (SPV), que nació en el seno de El Corte Inglés y cuenta con el 95% de los 240 delegados. De hecho, fuentes sindicales explican a Vozpópuli que ningún otro sindicato había podido entrar en Viajes El Corte Inglés hasta hace dos años, cuando CCOO consiguió 13 delegados en Cataluña.

"La realidad es que la empresa otorgó directamente, desoyendo al mandato legal y la opción manifestada por la sección de CCOO, la legitimación para la negociación de la presente medida al Comité Intercentros, como comisión representativa de los trabajadores, compuesta por 9 representantes, todos ellos pertenecientes al sindicato SPV", reza la demanda presentada el 13 de mayo, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. De esta forma, denuncian que "la decisión de la empresa de adoptar un ERTE ETOP se hizo en fraude de ley".

Así, aunque el sindicato confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del juicio, CCOO pide a la Audiencia Nacional impugnar el ERTE por causas productivas por "falta de información" y "no estar dentro de la comisión negociadora o Comité Intercentros". En la demanda explica que durante el periodo de negociación y hasta ahora "no ha recibido ninguna documentación con los detalles del acuerdo" y la empresa "ha ocultado a la representación sindical la documentación pertinente". Además, "se ha comunicado en tiempo y forma la discrepancia con las acciones que tomaba y la empresa no ha movido ficha", informan a este medio.

A juicio el 16 de julio

Ahora el sindicato pide a la filial de los grandes almacenes que incorpore a CCOO en el Comité Intercentros a través de un miembro con voz y voto; así como en la Comisión de Seguimiento de los ERTEs, en ese caso en igualdad de condiciones con el SPV. Además, exige recibir toda la documentación relativa a los ERTE firmados y negociar mejoras para los trabajadores en sus vacaciones, frente a los acuerdos firmados previamente con el Sindicato Profesional de Viajes.

Por su parte, desde El Corte Inglés defienden que "la empresa negocia con el Comité Intercentros y la representación la otorgan los propios trabajadores en las elecciones sindicales". CCOO asegura que se han reunido recientemente con Viajes El Corte Inglés para negociar un acuerdo antes de celebrar ningún juicio, pero "la única oferta de la empresa es llevarlo a un arbitraje y que sea un árbitro quien decida", algo que CCOO no acepta "porque el acuerdo en el SIMA se firmaría bajo unos mínimos que no han sido ofrecidos" y "porque consideramos que no es la vía más idónea".

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha citado a las partes el próximo 16 de julio a las 9.15 horas "para celebrar el acto de conciliación y el mismo día, seguidamente para el juicio de no haber avenencia en el primero, en la reclamación que se ha dejado expresada; advirtiéndole que es única convocatoria, que deberá concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse y que deberá acreditar en dichos actos la representación que ostenta", según consta en la citación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Además, el documento advierte que "si el actor citado no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión de la conciliación o del juicio, se le tendrá por desistido de la demanda". "La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía", añade.

Por aspectos legales, CCOO no sólo ha impugnado el ERTE por causas productivas sino también la suspensión inicial de 1.900 empleos por fuerza mayor ante el 'parón' de la actividad por la crisis del coronavirus. En este sentido, desde el sindicato advierten que si la Audiencia Nacional falla a su favor, "se tumbarán ambos expedientes y la empresa tendría que pagar todos los sueldos de los trabajadores afectados" por los ERTE desde el inicio de la pandemia, que casi alcanzan los 5.000.

Además, el ERTE por causas productivas se debería negociar de nuevo. Sea como fuere, es preciso mencionar que no todos los trabajadores permanecerán suspendidos hasta febrero del próximo año. Viajes El Corte Inglés ha comenzado a reincorporar ya a algunos empleados afectados por el ERTE de fuerza mayor, presentado el pasado 25 de marzo, para atender los puntos de venta de la filial de agencias de viajes dentro de sus centros comerciales.