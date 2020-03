Correos asigna a una empresa sin experiencia la venta de billetes de Renfe

Correos ha llegado a un acuerdo comercial con Trenpy 2017 S.L. para comercializar los billetes de Renfe, en el marco del convenio con la compañía ferroviaria. La empresa nació en 2017, hace apenas tres años, y cuenta con un capital social de poco más de 3.000 euros, según consta en las últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso Vozpópuli a través de la herramienta Insight View.

Las citadas cuentas, que hacen referencia al primer año de actividad, no reflejan facturación alguna, por lo que el resultado en ese ejercicio fue negativo (-2.980 euros). En este sentido, desde 2017 no hay información financiera actualizada sobre esta sociedad. Este medio se ha puesto en contacto con Trenpy 2017 S.L. para solicitarla, pero no ha obtenido respuesta.

Por su parte, la empresa pública asegura a Vozpópuli que el acuerdo con Trenpy 2017 S.L. para la venta de billetes de Renfe, entradas a eventos y otras actividades turísticas a través de su página web es "fruto de un contrato comercial firmado entre Correos y la agencia de viajes" y no se ha abierto ningún concurso público para su elección.

Al ser preguntada por los motivos de este acuerdo, desde Correos detallan que se trata de una compañía con la que ya tenía relación para la venta de entradas y, "al ir ampliando su catálogo de productos" y "por agilidad para hacer llegar los productos al ciudadano", decidieron continuar con ella.

En este sentido, ahora todas las compras de billetes de Renfe que se realizan en las oficinas de Correos siempre se efectúan a través de esta plataforma web. Sin embargo, Correos detalla que este contrato no tiene exclusividad, por lo que "está abierta la posibilidad de mantener contactos y llegar a acuerdos con otras agencias interesadas".

No se responsabiliza

Este acuerdo ha levantado ampollas en el sector de las agencias de viajes, que consideran que los clientes están en una situación de "absoluta desprotección" y que supone "una competencia desleal". La empresa, denominada por Correos como "agencia de viajes", se define a sí misma en su apartado legal como un "mayorista de viajes que ofrece a la agencia una plataforma tecnológica para adquirir productos ofertados por terceras personas y disponibles para los clientes de la agencia".

En este sentido, no se responsabiliza de los productos que comercializa, "debiendo las agencias, ante cualquier incidencia, dirigirse directamente a cada uno de los proveedores de los productos". Las patronales reclaman que Correos "incumple la normativa establecida, que exige disponer de una garantía de insolvencia y de una póliza de responsabilidad civil".

Trenpy asegura que tampoco es responsable "de la información contenida en la plataforma, de la exactitud de la misma, ni de cualquier aspecto relacionado con el disfrute de los productos por los clientes de la agencia". De esta forma, "cualquier reclamación que tenga en relación con los productos, deberá dirigirse directamente al prestador del mismo", indica.

Por su parte, la empresa pública ha señalado que "quien tiene que tener la documentación exigible a cualquier agencia de viajes por la normativa legal es Viajes Trenpy" y ha reiterado que "Correos no es ni quiere ser una agencia de viajes". En este sentido, han pedido "medidas urgentes" al Gobierno y asegura que la Subdirección General de Turismo de Madrid ya está realizando las inspecciones correspondientes.