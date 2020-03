CoronaVirusStop, la web que recopila datos personales con la excusa del coronavirus

La web CoronaVirusStop corre como la pólvora en redes sociales y chats. Asegura que es una herramienta para recoger datos que ayudará al Ministerio de Sanidad a luchar de forma más efectiva contra la expansión del coronavirus. Su objetivo es descongestionar los teléfonos de atención al ciudadano. Sin embargo, tras la web se esconde una empresa dedicada a recoger datos.

Hocelot es la empresa que está detrás de la página web. Se define como "una compañía española deeptech especializada en la obtención de data e información en tiempo real para resolver las necesidades de tu negocio e impactar directamente en tu cuenta de resultados. Suena bien, ¿no?".

A día de hoy, la web tan sólo cuenta con dos campos de registro a rellenar: edad y código postal. "Esta web se encuentra en una primera versión, hay funcionalidades que no están todavía disponibles. Pronto se habilitarán nuevas funciones. Con la colaboración de todos podremos crear una web más completa que ayude a combatir el Covid-19", explica el sitio de Internet.

Con un diseño soviético, sin grandes alharacas, utiliza la extensión '.org' con la que se reconocen las páginas organizaciones sin ánimo de lucro. Como garantía, destacado en negrita, se puede leer "Ministerio de Sanidad. Gobierno de España". Sin embargo esta cartera es citada anteriormente, sin negrita, como 'fuente', sin explicar bien exáctamente de qué.

"La web busca, para la apariencia de colaborar en la lucha contra el coronavirus, obtener una serie de datos de las personas que participan. De hecho, resulta llamativa la referencia incluida al Ministerio de Sanidad, cuando el contenido enlazado no guarda relación directa con la propia página, pero sí que puede favorecer la percepción por parte del ciudadano de que se trata de una iniciativa legítima en que participan las instituciones públicas", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.

Sin acuerdo formal con el Ministerio de Sanidad

La Política de Privacidad de la página de CoronaVirusStop explica que "tiene como finalidad informar a aquellos usuarios que faciliten sus datos a Hocelot, a través del formulario de manera anónima, serán, en su caso, tratados por Hocelot con las siguientes finalidades: Ayudar a aliviar los teléfonos de emergencias, así como los Hospitales y Centros de Salud. Creación de un mapa nos ayudará a descubrir la senda real del virus, y con vuestra colaboración podremos ayudar a las autoridades a contener la propagación del virus. Cedera las autoridades sanitarias dichos datos anónimos para colaborar en la investigación y seguimiento del Coronavirus (Covid19) e intentar frenar su propagación". Sin embargo, no existe un acuerdo formal entre la compañía y el Ministerio de Sanidad, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado.

"Con una empresa dedicada al big data detrás, y con los elevados riesgos de que los datos no sean realmente anónimos, además de la especial sensibilidad de los datos de salud, no es recomendable utilizar soluciones que no sean oficiales o que hayan sido ampliamente contrastadas", concluye Mayans.