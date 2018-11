El Congreso tensa la cuerda con Hacienda y fuerza a Montero a retratarse

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no comparecerá mañana en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados a pesar de que está oficialmente convocada, ya que aunque advirtió la semana pasada de que no podría acudir, el Congreso ha decidido mantener la comparecencia en su agenda oficial.

Todo comenzó cuando esta Comisión, presidida por Francisco de la Torre (Ciudadanos), decidió poner la fecha de mañana de forma unilateral, sin tener en cuenta la opinión del resto de la mesa y del resto de los portavoces, algo que según fuentes del Ministerio de Hacienda no tenía precedentes.

Montero entonces decidió presentar un escrito en el que explicaba que había recibido la solicitud sólo con seis días de margen y que, por problemas de agenda, no podría acudir, con lo que instaba al presidente de la Comisión a buscar una nueva fecha después de la celebración de las elecciones andaluzas, que tendrán lugar el próximo 2 de diciembre, y en concreto propuso el día 20 de ese mes.

Sin embargo, a pesar de que la titular del ramo ya había avisado de que no podría comparecer, el Congreso de los Diputados ha mantenido la convocatoria con lo que forzará a la Ministra a que mañana escenifique su plantón ante los miembros de la Comisión y los medios de comunicación que acudan a cubrirla, con la mala imagen que eso supone.

¿Por qué Montero no quiere rendir cuentas?

La idea de la Comisión era que Montero contara cómo están avanzando las negociaciones para conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, así como ofrecer detalles sobre la financiación autonómica, pero Montero ha dicho en varias ocasiones que hasta que no haya avances en las negociaciones no tiene sentido acudir a la Comisión porque no tendría nada nuevo de lo que informar.

Para el día 20 de diciembre, la ministra cree que el encuentro será "mucho más productivo", ya que la elaboración del Presupuesto estará en su fase final y podrá ofrecer novedades, según informa la agencia Efe.

Por su parte De la Torre considera que Montero se ha declarado "en rebeldía ante el Congreso" por no acudir mañana a la Comisión.

El pasado 17 de octubre todos los grupos parlamentarios -incluido el PSOE- acordaron que la ministra de Hacienda comparecería en el Congreso para informar sobre el trámite del pacto presupuestario, pero en ese momento no se apuntó a ninguna fecha, por lo que a Montero le sorprendió recibir notificación de cuándo tenía que asistir con sólo seis días de antelación.

A pesar de que ella ha alegado que no puede por cuestiones de agenda, algunos grupos creen que no quiere comparecer porque el Gobierno aun no cuenta con apoyos para sacar adelante sus cuentas y no quiere evidenciar la posibilidad de una prorroga de los Presupuestos de 2018, una posibilidad cada vez más recurrente.

El propio Pedro Sánchez afirmó hoy en un foro económico que en caso de no poder aprobar sus Presupuestos, tendrá que prorrogar los de Mariano Rajoy y que, si eso ocurre, su "vocación de acabar la legislatura se acortaría", dando a entender que podría convocar elecciones generales antes de llegar al término de la misma.