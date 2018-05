¿Compensa reclamar ya por la resolución de Banco Popular?

La resolución de Banco Popular propició que unos 300.000 accionistas de la entidad perdieran su inversión. Algunos juzgados de primera instancia ya están fallando a favor del cliente y obligando a la entidad a devolver las acciones adquiridas en la ampliación de capital de 2016. No obstante, también ha habido alguna sentencia desestimatoria. Por tanto, ¿compensa reclamar ya por la resolución de la entidad o sería mejor esperar a que haya pruebas más contundentes sobre el estado y las cuentas de Popular?

Tras consultar a algunos despachos, la conclusión es que, independientemente de si se adquirieron las acciones a raíz de la ampliación de capital de 2016 o antes, es conveniente personarse en la vía penal para interrumpir todos los plazos de prescripción y caducidad. Respecto a aquellos particulares que adquirieron títulos de Popular en la ampliación de 2016, la mayoría de los despachos consultados estima que ya existen los fundamentos jurídicos y económicos para decretar que las cuentas de la entidad reflejadas en el folleto estaban mal.

Es el caso de Bufete Rosales, que representa a unos 3.000 afectados por la resolución y ya está comenzando a presentar demandas por la vía civil para aquellos clientes que contaban con títulos de Popular adquiridos únicamente en la ampliación de 2016. José Plaza, socio director del despacho, explica que ya cuentan con informes periciales bastante "sólidos y contundentes". "Estamos presentando demandas civiles porque hay fundamentos jurídicos suficientes para ganar la nulidad del folleto, al estilo de como se ganaron las de Bankia", apunta.

Prudencia

No obstante, desde Unive Abogados, Marcos García, que sí recomienda acudir a la vía penal, es más prudente. García advierte de que la vía civil, aún para los afectados por la ampliación de 2016, todavía es "prematura". Sostiene que la falsedad del folleto todavía no es "irrefutable" desde un punto de vista judicial, lo que podría acarrear costas "muy onerosas" para el perjudicado en caso de perder la demanda.

"Consideramos mucho más seguro para el perjudicado esperar al informe de los peritos del Banco de España –entre otras pruebas y documentos que se aporten a la vía penal–, ya que este tendrá suficiente fuerza probatoria para fundamentar con garantías la vía civil", defiende el letrado.

Precisamente, como adelantó este medio, la Fiscalía Anticorrupción acaba de remitir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu un informe de la Agencia Tributaria que apunta a que Popular concedió financiación irregular a empresas con graves problemas económicos a través de sociedades pantalla en Luxemburgo, un documento que podría tener peso suficiente para dar un vuelco a la investigación.

Demandas

José Miguel Blasco, de Lean Abogados, esgrime que el informe de los peritos del Banco de España determinará que las cuentas del Popular en la ampliación de 2016 no reflejaban una imagen fiel, por lo que anima a presentar ya reclamaciones. Además, cree que el hecho de que Santander ofreciese un bono de fidelización a estos accionistas a cambio de no demandar demuestra que las cuentas del folleto no reflejaban correctamente el estado del banco.

Desde el despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas también recomienda presentar ya las demandas, a fin de evitar la excepción de prescripción que podría alegar la defensa del banco. Además, Arriaga Asociados también anima en su página web a los accionistas que compraron acciones a partir de la ampliación a presentar reclamaciones.

Para el resto de accionistas, pese a que "a día de hoy existen argumentos que demuestran que las cuentas de 2012, 2013, 2014 y 2015 estaban equivocadas", José Plaza aconseja "esperar" para interponer demandas por la vía civil con el objetivo de "no correr ningún riesgo". "Es lo más prudente, porque no hay problemas de caducidad a la vista", indica.

Informe del Banco de España

El caso Popular tiene serios paralelismos con el de la salida a Bolsa de Bankia. El pasado octubre, el juez Andreu ordenó al Banco de España designar dos peritos para determinar si la información contable del folleto sobre la ampliación de capital reflejaba una imagen fiel de la entidad.

El regulador eligió a Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, dos inspectores que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso Bankia, son próximos a la cúpula de la institución. Tanto Hernández como Ruiz-Clavijo deberán analizar en detalle todas las posibles irregularidades que rodean a la entidad financiera antes de remitir a la Audiencia Nacional el informe con sus conclusiones.