Comcast desafía a Rupert Murdoch y formaliza su oferta de 25.159 millones por Sky

Comcast, el gigante estadounidense del cable y propietario de la cadena NBC, ha presentado oficialmente una oferta de 22.000 millones de libras (25.159 millones de euros) por la británica Sky, mejorando así en un 16,2% la propuesta de 21st Century Fox, el conglomerado de medios dirigido por Rupert Murdoch, que ha sido bloqueada por el regulador de la competencia del Reino Unido.

La propuesta de Comcast contempla el pago en efectivo de 12,50 libras esterlinas por cada acción de Sky, cifra que representa una prima del 16,2% con respecto de las 10,75 libras ofrecidas por 21st Century Fox por el 61% que aún no controla en la cadena británica, según ha señalado el grupo estadounidense, que califica su oferta como "superior".

Asimismo, la estadounidense señala en su propuesta que los accionistas de Sky tendrán derecho a cobrar cualquier dividendo correspondiente al ejercicio que concluye el próximo 30 de junio, hasta un máximo de 21,8 peniques por acción.

Comcast calcula que la adquisición de Sky permitirá generar unas sinergias anuales de unos 500 millones de dólares (410 millones de euros) mediante la combinación de beneficios en ingresos y reducciones de costes recurrentes.

"Tenemos la satisfacción de formalizar hoy nuestra oferta por Sky. Hace mucho que creemos que Sky es una empresa sobresaliente y con un gran encaje en Comcast", ha declarado Brian L. Roberts, presidente y consejero delegado de Comcast, señalando que "la oferta superior en metálico de Comcast supone una significativa prima respecto de la de 21st Century Fox".

La cablera ha anunciado su intención de asumir de manera voluntaria una serie de compromisos "vinculantes legalmente" sobre Sky y las inversiones a realizar en Reino Unido, incluyendo el compromiso de mantener durante 10 años al menos el mismo nivel de gasto que el realizado en 2016/17 y el establecimiento de un consejo de administración en la cadena británica.

Sede en el Reino Unido

"Comcast también se compromete a proteger la pluralidad de medios en Reino Unido y planea asumir de forma vinculante tras la transacción el compromiso de no adquirir ninguna participación mayoritaria en ningún periódico del Reino Unido durante cinco años", ha añadido la estadounidense.

Asimismo, Comcast señala su intención de mantener la sede de Sky en la localidad británica de Osterley durante los próximos cinco años, además de comprometerse a respaldar la producción de Sky a través de un incremento de las inversiones para la producción de series y películas en Reino Unido, donde la estadounidense ya está presente a través de Carnival Films, responsable de 'Downton Abbey'.

"Creemos que la combinación de Comcast y Sky fortalecerá nuestra capacidad de competir en la dinámica actual y un entorno del entretenimiento cada vez más global", ha señalado Roberts, subrayando que la transacción mejorará el flujo libre de caja por acción de la compañía en el primer año sin tener en cuenta los costes extraordinarios de la operación.

Respuesta de Sky

Por su parte, la cadena británica ha dado la bienvenida a la oferta oficial de Comcast, que ha confirmado los términos de la propuesta planteada el pasado mes de febrero, destacando los compromisos que la estadounidense está dispuesta a asumir tras el cierre de una potencial transacción en relación con la actividad de Sky.

"Como resultado del anuncio de esta oferta más elevada en efectivo, el comité independiente de Sky retira su recomendación a la oferta anunciada el pasado 15 de diciembre por 21st Century Fox y da por terminado el acuerdo de cooperación que alcanzó con la compañía en esta misma fecha", ha añadido.

No obstante, este órgano de gobierno de Sky ha advertido de que las dos ofertas planteadas están sujetas a condiciones previas y ninguna puede ser ahora presentada ante los accionistas, por lo que hasta que dichos requisitos previos no sean satisfechos, se recomienda a los accionistas de Sky que no tomen ninguna decisión.