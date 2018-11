El Círculo de Empresarios ve un desfase de 10.000 millones en las cuentas de Sánchez

El Círculo de Empresarios ha publicado este jueves su toma de posición respecto a las líneas generales de los Presupuestos de 2019 que prepara Pedro Sánchez. En ella avisa de un desfase de más de 10.000 millones en las cuentas que hará difícil que el déficit se reduzca al 1,8% que pretende el Gobierno socialista.

¿De dónde salen esos 10.000 millones? Algo más de 2.000 vienen del menor crecimiento que experimentará el PIB nominal, que el Ejecutivo ha sobreestimado; 407 millones extra que habrá dedicar a las políticas de gasto, según la AIReF; 1.212 millones por el desvío del déficit en 2018 al 2,8%; y 6.395 millones porque la recaudación será menor a lo estimado.

Y todo eso sin tener en cuenta que las medidas, según el Círculo, penalizan a la economía española en términos de crecimiento y empleo y dificultan el avance de la competitividad y la productividad. Por eso, los empresarios creen que si finalmente hay prórroga, el Gobierno debería aprobar la aprobación de algunas medidas vía decreto.

"(Las medidas) carecen de rigor presupuestario y no ofrecen soluciones a los problemas que persisten en la economía española", sostiene el Círculo en su documento, en el que critica además el cálculo electoral del Gobierno y la falta de reformas estructurales.

La prórroga coge fuerza

La opinión del Círculo llega en un momento en el que la idea de prórroga coge cada día un poco más de fuerza. Los partidos independentistas, necesarios para sacar adelante el proyecto en las Cortes, no quieren apoyar a Pedro Sánchez y el PNV ha dicho también que no se desgastará si no ve posibilidades reales de aprobarlos.

Quizá por eso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se está resistiendo a acurdir al Congreso para hablar de Presupuestos, aunque la Comisión de Hacienda ha fijado una comparecencia el próximo miércoles para hablar de Presupuestos y financiación autonómica