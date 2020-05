Cierre de fronteras y cuarentena para los viajeros en España: ¿qué hacen otros países?

La Comisión Europea (CE) ha recomendado esta semana a los Estados miembros abrir las fronteras y reactivar el turismo cuanto antes, un sector que aporta más del 10% del PIB en el Viejo Continente. En concreto, propone reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea, estableciendo corredores seguros entre aquellos países que hayan alcanzado puntos similares en lo que al control de la pandemia se refiere.

Algunos países se han puesto manos a la 'obra' y han anunciado que se abrirán a los turistas europeos desde el próximo mes junio, como es el caso de Italia; mientras otros como España acaban de aumentar las restricciones. Este viernes el Gobierno ha cerrado las fronteras aéreas y marítimas a los ciudadanos de la UE al menos hasta el 24 de mayo (con posibilidad de prórroga) y ha impuesto una cuarentena obligatoria a todos los viajeros mientras dure el estado de alarma, salvo algunas excepciones.

Sanidad ha emitido una instrucción mediante la que establece controles sanitarios a la llegada de los viajeros, entre ellos, la toma de temperatura. Durante este periodo, "deberán permanecer en su domicilio o alojamiento", limitando sus desplazamientos a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; o causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Italia

Por el contrario, Italia, que hasta ahora imponía el aislamiento obligatorio de los viajeros durante 14 días, ha anunciado este sábado que abrirá sus fronteras a partir del 3 de junio con los países de la Unión Europeasin necesidad de tener que guardar cuarentena, según el decreto aprobado durante la madrugada de hoy y en el que se establecen las normas también para una reapertura total de las actividades económicas del país.

El decreto también establece que a partir del 3 de junio también se permitirá el movimiento entre las diferentes regiones. Además, para impulsar el turismo nacional, el Gobierno de Giuseppe Conte aprobó este miércoles un nuevo paquete de ayudas entre las que se incluyen "bonos turísticos" por valor de 500 euros para gastar en hoteles y albergues del país transalpino y destinado a familias con bajos ingresos.

Grecia y Turquía

Grecia, un viejo competidor de España en lo que a turismo vacacional se refiere, es uno de los países de Europa menos afectados por la pandemia y ya trabaja en ser una opción para aquellos viajeros que planeen sus vacaciones dentro de Europa este verano. Aunque se ha marcado como fecha el 1 de julio para recibir turistas internacionales, el país trabaja ya para reactivar el sector cuanto antes, suavizando las restricciones a algunos países, y estableciendo medidas de seguridad como que los viajeros dispongan de documentos que acrediten que no están contagiados y hacer controles de temperatura.

Desde mediados de marzo y al menos hasta el 31 de mayo, las fronteras terrestres, marítimas y aéreas con una decena de países de la UE, entre los que se encuentra España, permanecen cerradas. Además, la entrada para ciudadanos no europeos sigue prohibida. No obstante, por el momento no exige cuarentenas obligatorias a sus visitantes y planea reanudar gradualmente los vuelos extranjeros a finales de mayo, comenzando con los servicios entre Atenas y Munich, Zurich, Frankfurt y Ginebra, según informa Reuters.

En lo que respecta a Turquía, otro gran competidor del Mediterráneo, aún no se han definido las medidas que se aplicarán a los visitantes que lleguen desde el extranjero pero las fronteras continúan cerradas. Los miles de ciudadanos turcos que han vuelto del exterior sí tuvieron que hacer cuarentenas obligatorias durante 14 días en residencias universitarias.

Portugal

El país vecino también podría resultar atractivo para los turistas por su contención del coronavirus. Las fronteras de Portugal continúan cerradas al exterior de la UE -y también a España e Italia- y los vuelos comerciales no están permitidos, salvo algunas excepciones, pero ya trabaja en su apertura al turismo con la adopción de sistemas de medición de temperatura en sus aeropuertos y no impone cuarentenas obligatorias a los viajeros, excepto en las regiones insulares de Azores y Madeira.

Reino Unido e Irlanda

Reino Unido planea imponer la cuarentena obligatoria de 14 días para quienes llegan por vía aérea y marítima y sólo quedarían exentos de esta medida los viajeros procedentes de las Islas del Canal, Irlanda, la Isla de Man y Francia, así como trabajadores considerados esenciales y conductores de camiones que transportan mercancías. No obstante, aún no hay detalles de cuándo comenzará y/o acabará esta restricción.

Irlanda ya ha anunciado el aislamiento obligatorio durante catorce días de todos los viajeros, también nacionales. Como ocurre en España, la próxima semana el país comenzará a flexibilizar progresivamente el confinamiento de los ciudadanos que han estado confinados durante estas semanas, mientras que obligará a cumplir una cuarentena obligatoria a todo el que llegue del extranjero.

Francia

Francia no impone cuarentena obligatoria a los viajeros, pero sí lo hará con aquellas personas que procedan de España -durante 14 días- en reciprocidad por la medida adoptada por el Gobierno español con todos los viajeros que llegan del extranjero. Francia es el primer destino turístico mundial con casi 90 millones de turistas extranjeros en 2019, ha anunciado la puesta en marcha de un plan turismo sin precedentes de 18.000 millones de euros. No obstante, por el momento mantiene las restricciones y los controles fronterizos dentro del espacio Schengen y las fronteras continúan cerradas a viajeros de países no europeos.

Alemania

En Alemania las decisiones sobre la cuarentena obligatoria son independientes en cada uno de los dieciséis estados federados, aunque existen grandes similitudes como fruto del consenso con el Gobierno central. En la ciudad estado de Berlin, quien llegue desde el extranjero debe ir inmediatamente a su casa o a un alojamiento adecuado y guardar catorce días cuarentena, sin posibilidad de contacto con los no convivientes, a excepción de profesionales sanitarios.

Sin embargo, el gobierno germano busca el "libre tránsito en Europa" en junio y ya ha comenzado a abrir sus fronteras con los países limítrofes y espera hacerlo con el resto de Europa a partir del 15 de julio. En cuanto a la reclusión forzosa, también ha comenzado a eliminarla. Lo ha hecho en el territorio de Renania del Norte-Westfalia -el estado federado más poblado de Alemania y fronterizo con Holanda y Bélgica- e irá retirando la normativa progresivamente en el resto de regiones.

Austria y Suiza

Austria ha sido uno de los países que antes ha comenzado el desconfinamiento dentro del país, aunque mantiene el aislamiento obligatorio de dos semanas, a excepción quienes salgan y vuelvan a entrar por razones de trabajo y en caso de visitar a familiares o acudir a un médico. Con Italia, las fronteras están cerradas por completo. Este viernes se ha abierto la frontera con Alemania y Suiza, donde solo se realizarán controles aleatorios y se terminarán de abrir por completo el 15 de junio, así como al resto de la UE.

Estonia, Letonia y Lituania

Estonia, Lituania y Letonia han abierto sus fronteras entre sí este 15 de mayo. Desde que las alertas por la covid-19 se decretaron a mediados de marzo en los tres países ha habido un cierre casi completo de los viajes turísticos y la decisión conjunta de sus primeros ministros de reabrir las fronteras crea una "burbuja turística" que 'salve' el verano dentro de una Unión Europea con muchas más restricciones.

Polonia, Rusia o Rumanía

Por contra, otros países más estrictos como Polonia, Rusia (algunas regiones) o Rumanía cuentan aún con cuarentenas domiciliarias obligatorias de dos semanas para todas las personas que entren a los países, que en el caso de Polonia se extenderán hasta mediados de junio. Los tres mantienen las fronteras cerradas a extranjeros y solo organizan vuelos de repatriación de sus nacionales.