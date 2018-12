China prohíbe la venta de varios modelos de iPhone por una disputa de patentes

Un tribunal de China ha prohibido la venta e importación de varios modelos de teléfonos iPhone, de la empresa estadounidense Apple, en el marco de una disputa de patentes con la compañía Qualcomm, uno de los suministradores de la compañía que preside Tim Cook.

La prohibición no afecta a los modelos nuevos iPhone XS, iPhone XS Plus y iPhone XR, que no estaban a la venta cuando la estadounidense Qualcomm presentó la demanda, que pedía que se prohibiera la importación de los teléfonos que no contaran con procesadores de su marca, según ha informado la cadena de noticias CNN.

Qualcomm aseguraba entonces que Apple estaba violando varias de sus patentes en los iPhone, que se fabrican fuera de Estados Unidos. Por ello pedía la importación y venta de los dispositivos móviles. Las patentes en cuestión permiten a los usuarios editar y cambiar el tamaño de las fotos y gestionar las aplicaciones mediante la pantalla táctil.

Apple, por su parte, ha acusado a Qualcomm de "jugar sucio" y ha asegurado que responderá legalmente ante los tribunales. "Los esfuerzos de Qualcomm para prohibir nuestros productos supone otro movimiento desesperado de una compañía cuyas prácticas ilegales se encuentran sujetas a investigación por parte de diversas agencias en todo el mundo", ha indicado Apple en un comunicado.