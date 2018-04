Cerberus, Blackstone y Lone Star piden a Sabadell que venda Solvia con su ladrillo

Los fondos oportunistas se fijan en Banco Sabadell para cerrar una de las grandes operaciones de 2018 en Europa. El sondeo que ha iniciado la entidad catalana para traspasar unos 7.500 millones en activos inmobiliarios, como publicó este medio, está generando mucho interés entre los grandes fondos internacionales.

Al menos tres están examinando la cartera con atención, Cerberus, Blackstone y Lone Star, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. El tercero es el único que se quedó fuera de las grandes operaciones de 2017: el ladrillo del Popular -'Proyecto Quasar'-, que compró Blackstone; y el de BBVA, 'Proyecto Marina', que se ha quedado Cerberus, a la espera de aprobaciones. Por el momento no está en la operación otro de los 'sospechosos habituales', Apollo.

Las mismas fuentes añaden que los fondos han sugerido que se incluya Solvia en la venta. Con ello conseguirían varios objetivos: retener a los gestores que conocen los activos y sumar volumen para sus plataformas inmobiliarias, en un sector en plena consolidación. Cerberus tiene Haya Real Estate, que está en proceso de salida a bolsa; y Blackstone tiene Anticipa y Aliseda. Por su parte, Lone Star tiene experiencia en el sector al ser el 'inspirador' de Neinor.

Hoja de ruta

Para Sabadell podría ser una opción a tener en cuenta si en el momento de la venta del ladrillo necesita capital, ya que las plataformas se han vendido siempre con grandes plusvalías. Aun así, la hoja de ruta establecida para Solvia es diferente: salir a bolsa en el corto y medio plazo.

Lo único oficial respecto a esta desinversión es lo que señaló el presidente de la entidad, Josep Oliu, en un encuentro con medios la semana pasada: "Estamos sondeando qué es lo que ocurre, no hemos tomado ninguna decisión y no pasará por el consejo hasta que no tengamos una impresión del mercado".

Sabadell tomará una decisión sobre las carteras de 7.500 millones en julio

Fuentes consultadas por este medio prevén que Sabadell tome una decisión sobre estas carteras en julio, una vez obtenga una respuesta del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) sobre la parte de la cartera cubierta por el esquema de protección (EPA). Fuentes consultadas esperan que entonces también tenga ofertas no vinculantes por las carteras.

La parte que se incluiría de Solvia no tendría por qué ser todo el negocio, sino la dedicada a la gestión de los activos problemáticos. Podría quedar fuera el área de promoción.

Valoraciones

Sabadell ya negoció hace tres años la posibilidad de vender Solvia a Cerberus, pero no llegaron a un acuerdo de precio a pesar de que se barajaron valoraciones de alrededor de 900 millones. A tenor de las ventas de 2017, las carteras de 7.500 millones podrían recibir ofertas cercanas a los 2.500 millones.

Junto a estas dos carteras, Sabadell tiene en marcha la venta de otros dos paquetes de activos problemáticos, con un valor nominal de 3.300 millones.