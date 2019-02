Centenares de chinos se manifiestan en la sede de BBVA al grito de "racismo no, investigación ya"

"No pedimos más derechos que otros, queremos igualdad y justicia”, clama uno de los portavoces asiáticos que ha reunido este viernes a cientos de chinos para denunciar ante la sede del BBVA el cierre de cuentas masivas que ha realizado por la ley de blanqueo de capital.

Se trata de un día ‘histórico’ para la comunidad china en España porque nunca antes se había manifestado tanta gente de Asia en nuestro país.

Denuncian que el banco ha cerrado miles de cuentas por una “cuestión de racismo” y “discriminación”. Durante su alegato, en el que han participado algunos de los afectados se escuchaban cánticos como: ¡Igualdad ya!, ¡Racismo, no!¡Justicia, ya!, ¡Blanqueo, no!, ¡Investigación, ya!.

El bloqueo de las cuentas ha afectado a ciudadanos chinos de todo tipo de condición y edad. Una empleada de una de las mayores consultoras internacionales, que trabaja en un rascacielos situado en Madrid, cuenta que su nómina ha sido retenida por la medida de BBVA. "No podía esperar que esto me pasara como clienta del banco, no he podido cobrar mi mes de trabajo", lamenta.

El banco escucha

El banco se ha reunido con uno de los representantes chinos para atender a sus peticiones. "BBVA rechaza de modo absoluto cualquier forma de discriminación injustificada en su acceso a nuestros productos y servicios o cualquier efecto de exclusión financiera", explican desde la entidad.

"Lamentamos profundamente los perjuicios que se puedan haber ocasionado a las personas que han visto bloqueadas sus cuentas, somos sensibles a estas circunstancias y hemos puesto en marcha todas las medidas necesarias para la resolución de estos efectos", asegura el banco.

Por otro lado, agrega que la entidad se ha "limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y que dicha normativa impone a todos los bancos una serie de obligaciones de vigilancia y control para impedir que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear el dinero proveniente de actividades delictivas".

Asimismo, agrega que todos los clientes deben estar "correctamente documentados sin que haya distinciones de colectivos, y la legislación prevé una respuesta muy severa que puede llegar al cese de la relación".