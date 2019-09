Ceder la CNMV a Podemos: "¿Cómo puede una Doctora en Derecho decir eso?"

Un respingo debió recorrer el miércoles el cuerpo de Sebastián Albella (presidente de la CNMV) cuando escuchó a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, confirmar que el PSOE estaría dispuesto a ofrecer a Unidas Podemos el control del organismo regulador del mercado español para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Albella, nombrado presidente de la CNMV en noviembre de 2016, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, no es afiliado a partido político alguno, como sí lo era su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez, que fue diputada del PP. Tiene fama de independiente y su mandato al frente del regulador expira en diciembre del próximo año: ¿Cómo es posible utilizar la presidencia de la CNMV como mercancía para formar Gobierno?

La última oferta del PSOE a Unidas Podemos, el control de instituciones y órganos del Estado que no dependen del Ejecutivo, ha causado un sentimiento de estupor en el entorno de las entidades que podrían verse afectadas, así como en observadores independientes y empresas cuya actividad es regulada por ellas.

"La propuesta es insensata y la respuesta de Pablo Iglesias ha sido impecable", dice un antiguo directivo de la CNMV

En líneas generales, consideran que la propuesta atenta contra la independencia que deben tener organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Defensor del Pueblo.

Son los tres ejemplos que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, admitió como válidos en la reciente entrevista que concedió a la Cadena Ser y en la que fue preguntada al respecto de la propuesta de Sánchez.

Las fuentes consultadas por este diario, cercanas a los organismos públicos, destacan la contundente respuesta dada por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha rechazado al ofrecimiento con el argumento de que los cargos de estas instituciones deben estar ocupados por técnicos y no por políticos.

A risa

"Nos lo hemos tomado un poco a risa", comentaba el jueves un empleado de la CNMV, "que si vamos a venir a trabajar sin corbata y tal", decía ante la posibilidad de que Unidas Podemos tomara el control del regulador del mercado español.

El presidente y la mayoría de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear fueron nombrados hace tres meses por un periodo de seis años

Para un antiguo directivo de la CNMV, la cuestión es más seria: "¿Cómo puede decir eso una Doctora en Derecho Constitucional [Carmen Calvo lo es, por la Universidad de Córdoba]?", se preguntaba ayer en una conversación con este periódico. "La CNMV trata de operar siempre con independencia del poder político; aunque su presidente sea designado por el Gobierno eso no quiere decir que sea un profesional independiente", subrayó. "Es una declaración insensata, y la respuesta de Pablo Iglesias ha sido impecable", añadió.

La ocurrencia de que Unidas Podemos tomara el control de la CNMV -organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores- resulta además temeraria teniendo en cuenta que el partido liderado por Iglesias ha puesto en la diana a los fondos de inversión estadounidenses, y que son estos los que más dinero mueven en la Bolsa española.

Aunque no fueron nombrados en la entrevista, otras entidades como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también entrarían en el perfil de los organismos que forman parte de la propuesta que salió de las filas socialistas.

La renovación de la CNMC

En uno de los organismos que se ajustan al perfil de la propuesta, el Consejo de Seguridad Nuclear, se da la circunstancia de que el presidente y la mayoría de los miembros del consejo fueron renovados poco antes del verano, por un periodo de seis años como está estipulado.

En unos días vence el periodo para el que fue designado el actual presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

En este sentido no habría lugar a una concesión, de no ser que se diera una circunstancia excepcional. El proceso de renovación está recurrido en los tribunales por el Partido Popular, que alegó una presunta falta de independencia de alguno de los nuevos consejeros. Sin embargo, la decisión del tribunal, que no aceptó en su día la suspensión cautelar solicitada por la formación política, aún se demorará un tiempo.

En cambio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)se encuentra en una situación prácticamente opuesta. En unos días vencen los mandatos de su presidente, José María Marín Quemada, una de las vicepresidentas y tres consejeros. Una circunstancia que podría ser propicia para que Unidas Podemos tuviera un papel determinante en los nombramientos.

El organismo regulador no fue mencionado por Carmen Calvo en la citada entrevista. En su entorno consideran el asunto zanjado con el contundente rechazo de Iglesias.