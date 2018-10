Calviño mete presión a PP y Ciudadanos: "El FMI respalda el déficit del 1,8%"

La ministra de Economía y Competitividad, Nadia Calviño, ha comparecido este viernes en el Consejo de Ministros para dar cuenta de las últimas cifras sobre la economía española con un mensaje claro: Hay confianza en los fundamentos económicos de España, como prueban los mensajes que ha lanzado esta misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI), que además ha respaldado las cifras de déficit que planteó el presidente, Pedro Sánchez, a Bruselas al poco de llegar al poder y que hoy PP y Ciudadanos siguen bloqueando en el Parlamento.

El organismo internacional ha pasado esta semana por Madrid para presentar la 'Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2018' y es cierto que en dicho documento considera "crucial y adecuado" el objetivo de déficit del 1,8% que planteó Sánchez para 2019 y que supera en cinco décimas al que heredó de Mariano Rajoy.

Calviño no ha dejado pasar la ocasión de resaltar esta frase del informe del FMI para enviar un mensaje a PP y Ciudadanos, que siguen bloqueando la aprobación de los nuevos objetivos en el Parlamento. También ha recordado que el Fondo destacó el "fuerte tono" de la economía española y reconoció la viabilidad de subir impuestos para poder tomar medidas que ayuden a los más vulnerables y que reduzcan las desigualdades sociales.

"Es importante que tengamos claro lo que ha dicho el FMI", ha señalado Calviño, que ha insistido en que hay confianza en la economía española y que las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales esperan que España crezca entre un 2,6% y un 2,8%, en línea con las previsiones oficiales del Gobierno.

Calviño reconoce que hay datos negativos, pero cree que no afectan a las líneas generales de las previsiones

Tal y como ha recordado, hay datos positivos y otros menos positivos, pero ninguno pone en cuestión las líneas generales de los analistas nacionales e internacionales. Ha mencionado por ejemplo el turismo, las últimas cifras de paro y afiliación, el comercio minorista o la producción industrial y ha asegurado que tendrá en cuenta todos estos indicadores a la hora de actualizar el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos de 2019.

Además, el Gobierno seguirá con "absoluta atención" los riesgos a los que se enfrenta la economía española en estos momentos, como la evolución de los precios de la energía, el cambio de rumbo de la política monetaria, la ralentización de los mercados internacionales, las tensiones financieras y el Brexit porque España no es "más inmune" que otros países a todos estos factores.

Sobre la inestabilidad política como riesgo mayor, Calviño ha preferido referirse a la situación como "una realidad parlamentaria" que, además, es muy común en otros países europeos. Según ha dicho, a nadie le sorprende que el Gobierno tenga que negociar sus propuestas y la actividad parlamentaria no solo no se ha parado, sino que está más activa que nunca.

Lo que sí ha querido dejar claro es que los inversores y organismo internacionales no le están trasladando sus dudas sobre la economía española, sino más bien lo contrario. "No he visto ninguna preocupación fuera", ha aseverado, tras asegurar que se ha encontrado con "gran comprensión" en lo que se refiere a las negociaciones y confianza a la hora de valorar el compromiso del Gobierno con la reducción del déficit.

Pensiones y Presupuesto

Sobre las pensiones, Calviño ha negado cualquier discrepancia dentro del Ejecutivo y ha asegurado que todos los miembros del equipo de Sánchez coinciden en la necesidad de vincular las pensiones al IPC, pero también en la importancia de analizar todas las vías posibles para asegurar que esa mejora de las prestaciones se pueda mantener hoy, dentro de 20 años y dentro de 40 años. Esta semana, Calviño se mostró partidaria de utilizar más elementos para revalorizar las pensiones, pero hoy ha dado un paso atrás y se ha aferrado al IPC, como han hecho otros miembros del Ejecutivo.

En cuanto a los Presupuestos, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha insistido en que el Gobierno espera poder aprobar las cuentas de 2019 y trabajará "hasta el ultimísimo momento" con todas las fuerzas parlamentarias para conseguirlo, también las independentistas. "Serán ellos los que determinen si el país tiene que tener o no Presupuestos", ha dicho, tras asegurar que el Gobierno mantiene la vocación "intacta" de continuar con su agenda.