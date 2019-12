Caser consigue ofertas superiores a los 1.100 millones, pero se complica su cierre en 2019

Caser ya ha recibido ofertas oficiales para su compra y superan de sobra las estimaciones del mercado. En concreto, las cifras que se barajan se sitúan por encima de los 1.100 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Vozpópuli.

A este proceso final sólo han llegado Ageas y Helvetia, tal y como adelantó el diario Expansión, y ambas compañías están decididas a quedarse con la aseguradora española. No obstante, a pesar del optimismo generalizado entre los accionistas por el precio alcanzado, esta victoria se torna agridulce por la lentitud del proceso.

Muchos bancos contaban con que la operación se cerrara antes del 31 de diciembre, para anotar las plusvalías en las cuentas de 2019, pero el calendario laboral hace que esto sea prácticamente imposible. El consejo de Caser aún no se ha reunido para presentar de manera oficial las ofertas y se espera que el primer encuentro no se realice esta semana, sino la siguiente, el miércoles 18, y en esa misma cita no se decidirá el ganador, indican fuentes financieras.

A pesar de que no se logre cerrar este año, los bancos vendedores sacarán una buena tajada de la operación porque tenían a Caser en balance valorada por debajo de los 1.000 millones de euros. El accionista mayoritario, la aseguradora Cóvea, tiene derecho a tanteo llegado a este punto, pero diferentes fuentes dan por hecho que no lo hará, finalmente.

El otro gran tapado, Mapfre, que intentó entrar en el proceso, también quedó fuera. El pasado mes de julio, Antonio Huertas aseguraba públicamente que ya no participaba en el proceso de venta y reordenación de su base accionarial. "Sobre Caser solo puedo decir que nunca recibimos respuesta a nuestra carta que enviamos a principios de año y para nosotros es un tema cerrado, no estamos en el proceso", añadía entonces Fernando Mata, el director financiero.

Salida de bancos

Una vez finalice el proceso de venta, junto a Cóvea saldrán del accionariado múltiples entidades financieras. Se trata de algunos de los principales bancos españoles y cajas de ahorro: Bankia, Ibercaja, Liberbank, Caixabank, Abanca, Unicaja y Banco Sabadell. La mayor parte de ellos forma parte de la aseguradora de manera forzosa, fruto de las compras y fusiones de cajas realizadas tras la crisis financiera.

Mientras que Bankia, CaixaBank y Abanca han contratado a Barclays como asesor en esta operación, BBVA y Banco Sabadell, que cuentan con una participación mucho más reducida, planean deshacerse de ella una vez comience el proceso de venta sin necesidad de asesoría externa. Todas estas entidades alcanzaron un acuerdo antes de verano para desprenderse de lo que consideran como una participación "no estratégica" en la aseguradora nacida de las antiguas y quebradas cajas de ahorro.