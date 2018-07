Carmena trabaja a marchas forzadas para aprobar la operación Chamartín el próximo lunes

Cuenta atrás para el primer hito administrativo de Madrid Nuevo Norte, el enésimo 'revival' de la ‘operación Chamartín’. El Ayuntamiento de la capital trabaja en las últimas horas contrarreloj con el objetivo de cumplir con los plazos y llevar a cabo la aprobación inicial del desarrollo antes de que finalice el presente mes. En concreto, el Consistorio está pendiente de la llegada de tres informes relacionados con el impacto medioambiental que deben ser remitidos por la Comunidad de Madrid para completar el expediente. La fecha marcada en rojo es la del próximo lunes, con el objetivo de poder celebrar una junta de gobierno extraordinaria para formalizar la aprobación de la modificación urbanística que hará posible el desarrollo del norte de Madrid.

En las últimas horas, todos los ojos están puestos en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional tiene en sus manos desde el pasado mes de mayo la documentación remitida por el Consistorio para la elaboración del informe de impacto medioambiental. Un trámite para el que es necesario contar con otros informes emitidos por diversos organismos, Administraciones Públicas y empresas, hasta un total de 18.

De todos ellos, 15 ya han llegado al Gobierno regional y forman parte del expediente en el que los técnicos del Ayuntamiento trabajan para que pueda ser aprobado antes de agosto. Los tres restantes deben ser aún enviados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, Red Eléctrica y el Canal de Isabel II.

Precisamente, este último es el que más inquietud genera en las huestes municipales. Según fuentes conocedoras de la situación, la normativa permitiría la aprobación inicial del expediente atestiguando que los dos primeros han sido solicitados. Pero el del Canal genera mayores dudas, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha decidido esperar a su remisión para cerrar el expediente.

Evitar una demanda

En las filas de la corporación municipal que dirige Manuela Carmena son conscientes de que cualquier tropezón en el trámite podría acabar con el trámite en los tribunales, dado que diversos colectivos ecologistas, asociaciones vecinales e incluso corrientes dentro de Ahora Madrid (la formación política que lidera la alcaldesa) están en contra de Madrid Nuevo Norte. De ahí que hayan optado por una posición prudente, toda vez que un pleito enterraría todas las opciones de sacar adelante el desarrollo urbanístico en un tiempo razonable.

Si en los próximos días no cuentan con el informe del Canal de Isabel II para sumarlo al expediente, el Ayuntamiento pospondrá la aprobación a septiembre.

El efecto que tendría desde el punto de vista del calendario sería mínimo, toda vez que el mes de agosto es inhábil para poner en marcha el periodo de consulta pública del proyecto, el paso siguiente a la aprobación inicial. Pero sí sería significativo desde el punto de vista psicológico, ya que supondría al fin cumplir con un hito temporal, algo que a lo largo de la historia de la 'operación Chamartín' ha sido prácticamente imposible.

De hecho, las actuales urgencias vienen como consecuencia de que la hoja de ruta trazada hace justamente doce meses, cuando el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN, la promotora de la operación, participada mayoritariamente por BBVA, con Grupo San José como socio) fijaron unos acuerdos básicos para seguir adelante con el proyecto, establecía que la aprobación inicial que ahora se persigue llegara, como muy tarde, en enero.

Presentación en sociedad

Según ha podido saber Vozpópuli, la fecha del próximo lunes, 30 de julio, es la que se ha manejado internamente en las últimas horas, entre las partes involucradas como la indicada para la aprobación. Hace días que ya se descartó la de este jueves, cuando se celebrará la última junta de gobierno del curso, por una evidente falta de tiempo para completar los trámites.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, aseguró este martes en el Pleno del Ayuntamiento que los planes para la aprobación inicial antes de que finalizara julio seguían en pie.

Antes de que llegue el día señalado como clave, el Ayuntamiento será el escenario de la presentación en sociedad del diseño definitivo de Madrid Nuevo Norte, en un acto que contará con Carmena y con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos (que dio su visto bueno a la operación la pasada semana) pero no del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha anunciado públicamente que no acudirá al acto precisamente por el hecho de que el Consistorio aún no tendrá listo para entonces el expediente.