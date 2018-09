Carlos Torres y el reto de hacer rentable el negocio digital de BBVA

Hacer rentable el negocio digital. Este será el principal reto de Carlos Torres al frente de BBVA, una vez que ayer se confirmaron todos los pronósticos y fue nombrado nuevo presidente ejecutivo, en sustitución de Francisco González, a partir del 1 de enero de 2019.

Torres, nacido en Salamanca hace 52 años, aunque de raíces gallegas, tomará las riendas de un banco en el que aterrizó hace una década procedente de Endesa. Es un firme defensor de la banca digital, la gran apuesta de BBVA. De hecho, junto al propio FG, ha sido el principal impulsor, d la transformación del banco, con la firme convicción de que el futuro del sector pasa por la digitalización.

"Gracias a la tecnología, podemos ayudar a las personas y a las empresas a tomar mejores decisiones en torno al dinero. Nuestro foco es anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, ya sea a través de los canales digitales o en nuestras oficinas. Todo el grupo BBVA está volcado en hacer realidad el propósito", comentó tras su nombramiento.

No obstante, el nuevo presidente del segundo banco del país deberá demostrar al mercado cómo sacar partido de este negocio. Es cierto que la entidad cuenta con la mejor app del mundo, según Forrester, pero también lo es que BBVA sigue siendo un banco físico. Es más, a día de hoy el banco no precisa qué porcentaje de su margen se debe al negocio digital. No lo hace porque la mayor parte del negocio aún procede de la red y porque es posible que la apuesta digital aún no sea rentable.

Todo apunta a que el futuro está en el big data, el blockchain y la inteligencia artificial, pero aún se desconoce cuánto aportan estas tecnologías disruptivas al negocio bancario. Suponen importantes inversiones y no está claro su retorno. A partir de ahora será Torres quien deba rendir cuentas a sus inversores y justificar que crecer mediante la vía digital es la opción acertada para el banco.

Turquía

Otro reto que deberá gestionar como número uno de BBVA es la presencia del banco en Turquía, mercado al que el banco accedió en 2010 con la compra del 25% de Garanti Bank. Entonces Torres era director de estrategia y expansión corporativa, por lo que la operación lleva su firma.

La apuesta salió bien y contribuyó a sustentar el beneficio de BBVA durante los años de la crisis. No obstante, las dudas del mercado hacia las políticas del reelegido Recep Tayyip Erdoğan, junto a la amenaza proteccionista de Donald Trump y la vulnerable economía otomana, hacen que este mercado suponga actualmente el principal foco de inestabilidad para la entidad.

Torres aseguró a principios de mes que los riesgos derivados del país euroasiático están "acotados", pero al mismo tiempo pidió que se tomasen medidas que frenasen la depreciación de la lira. La reciente decisión del banco central de Turquía de subir por encima de lo previsto los tipos de interés dio oxígeno a la acción de BBVA, impulsando más de un 4% a la entidad en bolsa.

Aún así, los títulos del banco acumulan una depreciación del 21% en lo que va de año, por lo que Torres deberá seguir de cerca los acontecimientos en este país.

Continuidad

Torres cuenta con títulos en ingeniería eléctrica y administración de empresas el MIT, donde se graduó en 1998. Además es licenciado en derecho por la UNED. Se incorporó a BBVA en 2008 como director de estrategia y expansión corporativa. En 2014 pasó a liderar la unidad de banca digital y en mayo de 2015, fue nombrado consejero delegado.

Legó al banco desde Endesa, donde fue director corporativo de estrategia desde 2002 y director financiero desde 2007. Con anterioridad, trabajó 12 años en McKinsey & Company, donde empezó como consultor para convertirse en socio en 1997.

Su nombramiento como presidente ejecutivo de BBVA es una decisión que da continuidad a la estrategia del banco. Así lo reconoce Francisco González, que tras el nombramiento aseguró que "el trabajo de Carlos estos últimos años es la mejor garantía de continuidad".