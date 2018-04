Carlos Torres dice que está centrado en la gestión de BBVA y no en la sucesión

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha eludido hoy pronunciarse sobre el proceso de sucesión al frente del segundo mayor banco español. "La sucesión es materia del consejo y yo estoy centrado en la gestión del banco" ha dicho Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, en una presentación de los resultados trimestrales del grupo a medios de prensa, celebrada al mediodía del viernes a través de la web de la entidad.

En un fallo comunicado esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de la UE sostiene que una misma persona no debe ocupar cargos ejecutivos y representativos, en un caso que afecta a la entidad francesa Crédit Agricole y que sería extrapolable al resto de la banca europea.

La sentencia del tribunal europeo avala las tesis del Banco Central Europeo, que considera que las funciones que permiten a una persona obtener la aprobación como 'director efectivo', son funciones ejecutivas (como las del consejero delegado), distintas de las funciones confiadas al presidente.

La situación en Cataluña se va normalizando paulatinamente, dice Carlos Torres

González, que ocupa la presidencia de BBVA desde el año 1996, tiene previsto dejar el cargo en octubre de 2019, con 75 años. Si el BCE aplicara al pie de la letra la sentencia de esta semana del Tribunal Superior de Justicia de la UE, el nuevo presidente del banco español dispondría de menos poderes que González, lo que podría trastocar el plan de sucesión.

En la rueda de prensa organizada hoy a través de internet, han sido muchas las preguntas sobre la sucesión al frente de BBVA lanzadas a Carlos Torres. El consejero delegado ha esquivado todas ellas. "No tengo más que añadir, no me toca a mi opinar sobre eso, estoy centrado en la gestión del banco", ha insistido.

Subida en Bolsa

BBVA ha alcanzado un beneficio de 1.340 millones de euros en el primer trimestre del año, un 11,8% más respecto a marzo de 2017; la mejora del beneficio llega por el descenso de las provisiones y dotaciones para insolvencias. La cuenta de resultados se ha visto castigada por el peor cambio de las divisas de los países en los que trabaja frente al euro.

Carlos Torres ha subrayado que se trata del mejor resultado trimestral del grupo en tres años, destacando el comportamiento del negocio en México -primer mercado de BBVA-, y España. "El negocio en España ha tenido un beneficio atribuido de 410 millones de euros, el peso de España ha aumentado de forma relevante, y lo normal es que esto continúe y que cada vez aporte más al grupo", ha dicho.

Sobre la situación en Cataluña y el negocio de BBVA en esta Comunidad Autónoma, Torres ha dicho que ve "normalidad" en comparación con el resto de regiones españolas, y que considera que la situación "se irá paulatinamente normalizando".

Tras la presentación de resultados, el valor de BBVA se ha incrementado en Bolsa, subiendo al mediodía más de un 2,5%.