Carlos Torres Vila (BBVA): "No presentamos oferta por Popular porque no pudimos realizar una due diligence"

BBVA no acudió al proceso de venta de Banco Popular porque no pudo hacer una investigación formal sobre la entidad. El pasado 7 de junio fue finalmente Santander el banco que adquirió Popular, después de que la entidad española entrara en resolución.

"No presentamos oferta porque no pudimos realizar una due diligence de la entidad", ha asegurado Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA, en la presentación de resultados semestrales del banco presidido por Francisco González, en respuesta a preguntas de periodistas en rueda de prensa no presencial.

El ejecutivo no ha precisado los motivos por los que el banco no pudo hacer ese informe y acudir a la venta de Popular. El pasado mes de febrero, Francisco González declaró estar "encantado" de no haber comprado el Popular. "Si así lo hubieran hecho, hoy en día BBVA tendría un problema", comentó.

En la presentación de los resultados semestrales, Torres Vila -señalado para sustituir próximamente a González como presidente del banco- ha evitado entrar en la polémica planteada por un posible impuesto a la banca impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha avisado de que las medidas con las que se está especulando tendrían "efectos colaterales".

"No se ha concretado nada y no vamos a especular", ha dicho el ejecutivo de BBVA, aunque ha advertido que la fiscalidad "nunca debe penalizar el crecimiento y creación de empleo". "Hay mucho ruido pero poca concreción, no vamos a especular en ningún sentido", ha insistido.

Bankia y Telefónica

El primer ejecutivo de BBVA ha indicado, al ser preguntado sobre el posible interés del banco en adquirir en un futuro Bankia, que la entidad está centrada en el "crecimiento orgánico" y en "la transformación digital, y en ello estamos, es nuestra prioridad".

Sobre la participación en Telefónica -BBVA tuvo que asumir una pérdida de 1.123 millones al cierre de 2017 por el deterioro del valor del 5% que posee en el capital de la operadora en Bolsa-, Vila ha asegurado que no hay "ningún cambio respecto a la estrategia" con la compañía presidida por José María Álvarez Pallete.

También ha mostrado el consejero delegado de BBVA confianza en el negocio del banco en Turquia, donde la moneda local, la lira, está sometida a una fuerte volatilidad. "Más allá de la decisión de Banco Central, lo relevante son los ajustes que deben hacerse para que el crecimiento sea más sostenible, que la inflacion se reconduzca", ha explicado. "El potencial de Turquía es enorme, está claro que la solucion está en manos del Gobierno, confiamos en que puedan reconducir la situación con políticas más austeras", ha dicho.

Torres Vila ha destacado también durante la presentación de los resultados la menor exposición del banco al negocio inmobiliario. El ejecutivo ha informado que la venta a Cerberus de Anida ya está cerrada y que al final de año las pérdidas por inmobiliario del banco serán inferiores a los 100 millones de euros.

"Decía hace tres meses que empezábamos con mucha fuerza y ahora presentamos unos resultados muy fuertes a pesar de todo lo que está ocurriendo en los mercados", ha destacado Torres Vila. "Ha sido un trimestre muy movido, con Italia, Argentina, cambio de Gobierno en España, elecciones en Mexico, Turquia, Colombia, pero la fortaleza de BBVA nos ha ayudado junto con el empujón digital".