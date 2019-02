El presidente de BBVA, sobre el caso Villarejo: "Yo creo a Francisco González"

Carlos Torres, presidente de BBVA, ha repasado durante la presentación de los resultados de 2018 del banco "cuál es la verdad sobre todo lo que se está publicando", en relación a las noticias sobre el caso Villarejo. "Yo creo a Francisco González", ha manifestado, y ha destacado que no se ha planteado la retirada de FG de la presidencia de honor de la entidad.

Torres ha subrayado que el banco no tendrá contemplaciones con el resultado de la investigación y ha previsto que el caso llegue a los juzgados.

"De ser cierto lo que se está publicando estaríamos hablando de cuestiones muy graves, opuestos a la ética de la actividad de BBVA", ha señalado. "Quiero que quede muy claro, no podemos más que calificar las conductas que se describen en las noticias, si son ciertas, como muy graves".

Tras la publicación de informaciones que detallan un espionaje masivo realizado por Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, a periodistas, empresarios y políticos para neutralizar, al menos, el asalto de Sacyr, con el apoyo aparente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al banco entre 2004 y 2005, la presidencia de honor de Francisco González ha sido puesta en cuestión.

"No se ha constatado que las noticias sean ciertas", advierte Carlos Torres

A día de hoy, ha precisado el presidente de BBVA, "no se ha constatado que las noticias sean ciertas, en algunos casos no son verdad, en otras son conjeturas, empiezan a darse por verdad cosas que están lejos de haber sido constatadas y con juicios de valor sesgados, a los que se da apariencia de hechos", ha subrayado.

"Es un momento de investigar, no de juzgar, queremos esclarecer los hechos cuanto antes pero sin llegar a conclusiones precipitadas, mucha gente lo está haciendo así", ha advertido. "El compromiso es hacerlo con la mayor celeridad, sin escatimar ningún esfuerzo y actuando con prudencia".

González, "tranquilo"

Francisco González, ha precisado Torres, no es presidente de la Fundación BBVA, es presidente de honor del banco. "He hablado con él y transmite una conciencia muy tranquila, no sabía nada de lo que se publica en las noticias, son hechos no constatados y no puede prejuzgarse", ha dicho sobre la posición de González como presidente de honor del banco.

"He hablado con Francisco González, es un referente y transmite tranquilidad de conciencia"

"Francisco González es un referente, siempre ha remarcado la importancia que es trabajar con principios", ha dicho Torres. "El legado de él es innegable, nos deja el mayor proyecto de la banca mundial", ha añadido. "La pasada semana en Davos los colegas del sector me han transmitido el liderazgo de BBVA en transformación digital, y eso es obra de Francisco González". "Yo creo a Francisco González", ha afirmado.

"Las noticias que surgen en mayo de 2018 hablan de pagos al grupo Cenyt, a partir de ahí hay una investigación interna, el alcance de la investigación en ese punto era investigar la relación contractual y en una revisión ordinaria de esos aspectos, con la complejidad añadida de una relación que se remontaba a 15 años atrás, solicitamos la ayuda de Garrigues en esa etapa y se comprobó que efectivamente Cenyt había prestado diversos servicios, pero no se encontró ninguna documentación que revelasen seguimientos o comunicaciones intervenidas", ha declarado.

"A partir de enero", ha continuado Torres, "por las noticias que aparecen, decidimos ampliar los recursos dedicados a la investigación y el esquema que tenemos ahora es que Garrigues lidera la investigación, externa, hemos sumado a Uría como asesor legal y decidimos hace una semana y media que PwC realizara labores de investigación".

Millones de documentos

"La investigación cubre un periodo de tiempo muy largo, estamos hablando de unos volúmenes de documentación gigantesca, millones de documentos y de folios, y eso va a llevar un tiempo", ha explicado Torres.

El encargo a las firmas externas que están investigando el caso es que "se pongan los recursos necesarios, pero estamos hablando de un volumen de información que nos traslada a un horizonte de meses", ha apuntado. "Los equipos de investigación tienen plenos poderes para investigar lo que quieran, hemos movilizado todos los medios humanos y tecnológicos, sin economizar esfuerzos".

En función de los resultados de las investigaciones "tendremos tolerancia cero, sin contemplaciones", ha asegurado Torres, quien ha solicitado "prudencia y no prejuzgar hechos que no están constatados". En el futuro "todo apunta que el caso se va a judicializar y eso hará que obviamente la investigación sea aun más extensa".