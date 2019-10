Car2Go y MyTaxi salvan el año a Mercedes

El negocio de la movilidad urbana de Daimler, la matriz de Mercedes-Benz, está dando sus frutos. Las aplicaciones móviles de carsharingCar2Go y de taxi FreeNow (antiguo MyTaxi) suponen ya más del 60% del beneficio neto de la compañía hasta septiembre. De los 2.720 millones de euros totales, 1.647 millones provienen de Daimler Mobility, el área en la que se enmarcan estos servicios relacionados con el transporte, según reflejan las últimas cuentas publicadas por la multinacional alemana.

Mercedes se alió con BMW en febrero para ganar terreno en el sector de la movilidad urbana, creando cinco marcas diferentes bajo el mismo paraguas. Por un lado, la filial de coches compartidos llamada Share Now, que une a Car2Go (de Daimler AG) y DriveNow (perteneciente a BMW Group).

Este conglomerado lo completan la plataforma de taxis Free Now, el agregador de servicios de transporte Reach Now, el gestor de puntos de recarga para vehículos eléctricos Charge Now, y el buscador de aparcamientos Park Now. Además de los servicios de movilidad, Daimler Mobility también agrupa los servicios financieros de la compañía, una división antes conocida como Daimler Financial Services.

Este área de negocio ha dado a Daimler unos ingresos entre enero y septiembre de 21.112 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior; mientras que los costes ascendieron a 18.383 millones, un 11% más. En este sentido, el beneficio antes de impuestos (EBIT) ascendió a 2.053 millones de euros, un 52% de las ganancias brutas de la matriz.

El 'dieselgate' trastoca sus cuentas

Más allá de estos buenos resultados, el peso de sus 'apps' de movilidad sobre el beneficio de Daimler es aún mayor por las dificultades de su principal negocio, el de los vehículos particulares. El grupo automovilístico Mercedes -que engloba las divisiones de coches, camiones, furgonetas, autocaravanas y autobuses- registró un beneficio neto de 1.073 millones de euros hasta septiembre, frente a los 5.197 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un retroceso de casi el 70%.

Los ingresos de esta sección aumentaron un 3% hasta los 104.506 millones de euros, y el coste de las ventas ha aumentado aún más, un 7%, hasta los 85.444 millones. Además, los gastos operativos que está sufriendo la compañía este año son notablemente superiores a los de 2018 (+342%), alcanzando casi los 3.000 millones de euros.

Daimler ha revisado dos veces a la baja este año su previsión de resultados debido a un incremento en los gastos previstos vinculados a varios procedimientos gubernamentales en curso y medidas con respecto a algunos motores diésel de Mercedes-Benz, que sobrepasaban los límites de emisiones de óxido de nitrógeno (NO); y a los problemas con los airbags de Takata, que obligó a revisar cientos de miles de sus vehículos.

Este desplome está siendo aliviado por el negocio de la movilidad, con Car2Go y Free Now a la cabeza, que con sus más de 1.600 millones de beneficio ha reducido la caída al 54% respecto a 2018. Car2Go cuenta en Madrid con una flota de 850 vehículos 100% eléctricos, la mayor apuesta en cantidad de este tipo de coches por parte de la compañía a nivel mundial. En cuanto a Free Now, BMW y Mercedes invertirán 30 millones de euros en España para competir con Uber y Cabify.