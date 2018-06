Inversión verde con 'alergia' a la banca, así es la gestora de Serratosa

Pablo Cano, ex Bankinter, será el líder del uno de los proyectos más ambiciosos del empresario Pablo Serratosa. La gestora NAO aún no ha visto la luz, pero ya tiene clara su visión de futuro, que será muy verde. Y es que el gestor sólo pondrá el ojo en aquellas compañías que cumplan con todos los factores de sostenibilidad.

Ahora, a falta de semanas para que la CNMV le dé el visto bueno, Pablo Cano explica en una entrevista con Vozpópuli que la banca cumple con todos los requisitos para estar en su cartera, pero tiene un problema: "vemos que hay mucho riesgos a futuro".

Ante estas palabras se puede deducir que el sector financiero no será uno de los que mayor volumen tenga en el primer fondo de la gestora, que se centrará en valores europeos. Pero tampoco podemos afirmar que ningún banco se cuele entre los hasta 40 valores que compondrán la cartera.

Pablo Cano no suelta prenda y anima a mantener la intriga hasta que el regulador les deje operar. El gestor explica que el modelo tradicional de banca va a cambiar, pero no se sabe hacia qué, y eso es lo que le da miedo.

Los valores franceses tendrán un gran peso

A pesar de todo, Cano asegura que en España existen entidades muy buenas, que cumplen con los valores de sostenibilidad, aunque también detalla que hay alguna que no ha pasado el filtro. "Pero no vamos a dar nombres", apostilla.

En el primero fondo los valores franceses tendrán un gran peso, al igual que los alemanes y los holandeses. Cano quita hierro al asunto cuando afirma que la cartera tendrá menos de un 10% de valores españoles, porque espera que esta cifra suba.

Al líder del proyecto le cuesta mucho hablar de valores concretos, pero eso de no desvelar la magia, pero en medio de la conversación ha dejado ver su predilección por Inditex. La compañía tiene un modelo de gobernanza que le gusta mucho. Otro valor europeo que ha puesto como ejemplo es Ikea. De la sueca alaba sus objetivos concretos de eficiencia energética, que se equiparan a las grandes americanas como Wallmart o Fedex. No obstante, Cano no suelta prenda y no confirma que ninguna de estas compañías vaya a ser sus primeras apuestas.

Un segundo fondo

Cuando haya comenzado a andar el fondo de renta variable europea, la gestora tiene pensado lanzar un hermano gemelo en Luxemburgo y más tarde se planea crear un fondo mixto en el que también se seguirán todas las condiciones de sostenibilidad, porque bajo su criterio, esta apuesta asegura la inversión y reduce el riesgo.

Sobre MIFID II, NAO tiene su postura muy clara

El fondo europeo irá dirigido a inversores institucionales y al retail, pero "cómo es lógico", en el comienzo esperan captar más en inversores cualificados, ya que por ahora es done "ha tenido buena acogida". De todas formas, NAO partirá, como mínimo, con una inversión de 20 millones de euros, que es lo que ha puesto Pablo Serratosa.

La sostenibilidad siempre será una condición para que un valor esté en cartera, aunque llama mucho la atención que no descarten las compañías relacionadas con el petróleo. Cano se escuda en que no hay que cerrar puertas a aquellas empresas que también están haciendo "cosas" para cambiar su modelo de gobernanza.

Sobre MIFID II, NAO tiene su postura muy clara. No se va a repercutir nunca al cliente los gastos. "Ni los de la gestión financiera, ni los de sosteniblidad".

¿Parecido con Bankinter?

Lo que más ha comentado el sector es que el fondo de NAO se pueda parecer en algo al que gestionaba Cano en Bankinter. El gestor asegura que no será así, aunque tampoco le preocupa que se le compare. Considera que NAO nace con una vocación de complementariedad con otros productos financieros. No esperan que un inversor apueste todo sus ahorros a una única gestora.

La empresa nace con una planteamiento a largo plazo y en tres años quieren alcanzar el breakeven, pero si se retrasa a los cinco, "tampoco pasa nada", porque confía en el proyecto y no les preocupa si se han "adelantado", porque no les cabe la menor duda, que al inversión sostenible será el futuro. "Ya se ve en Estados Unidos", defiende.