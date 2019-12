Calviño, "satisfecha" por los avances en la reforma del euro aunque queden "flecos" por cerrar

La ministra en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que está "satisfecha" por los avances conseguidos en la reunión del Eurogrupo para completar la Unión Bancaria a pesar de que todavía quedan por cerrar unos "flecos" para cerrar la reforma del fondo europeo de rescates.

"No hemos podido cerrar al 100% el texto legislativo, pero las dos cuestiones que quedan pendientes son menores y confiamos en cerrarlas en enero", ha dicho en una rueda de prensa posterior al encuentro de ministros de Economía de la UE (Ecofin).

Calviño ha defendido el "acuerdo de principios" alcanzado por el Eurogrupo para dar más competencias al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la supervisión de rescates económicos y para dotar a la Unión Bancaria de una red de emergencia en casos de quiebras de entidades financieras.

"Formalmente no podemos decir que se ha cerrado", ha reconocido, para después explicar que las dos cuestiones pendientes son de "naturaleza jurídica". Se refiere, en concreto, al encaje en el Tratado de las cláusulas de acción colectiva (CAC) y a los textos que regirán la relación entre el MEDE y la Junta Única de Resolución (JUR).

Hace 18 meses era "imposible"

Con respecto al impulso que los ministros no han podido dar a las negociaciones del fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés), la ministra española ha preferido destacar que hace 18 meses se consideraba que era "prácticamente imposible" que estuviese en la agenda del Eurogrupo.

"Hemos conseguido no solo que no esté fuera de la agenda, sino que haya un compromiso y poco a poco se ha ido viendo cómo hay un acuerdo más fuerte sobre la necesidad de completar la Unión Económica y Monetaria (UEM)", ha enfatizado.

Un proceso "tremendamente complejo"

"El objetivo de crear un sistema europeo de garantía de depósitos está ahora más cerca que hace tres meses", ha señalado Calviño, para después subrayar que se trata de un "proceso tremendamente complejo" que exigirá, por ejemplo, cambios en los sistemas de liquidación de entidades financieras de todos los países.

"No podemos pensar que estos se puede acordar o construir rápidamente (...) Es en este contexto en el que considero que es satisfactorio que no se estén dando pasos atrás", ha dicho, negando que el hecho de que no se haya conseguido el objetivo de desbloquear las negociaciones políticas signifique que el expediente no haya avanzado.