Calviño evidencia que el Gobierno sigue sin un plan concreto para avalar a los bancos

A diferencia del resto de países de la Eurozona, España sigue sin un plan concreto para paliar la crisis económica que ha provocado el coronavirus. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que el Ejecutivo aún no ha definido las características de los avales públicos por 100.000 millones de euros que prometio la semana pasada.

La única pista que ha dado Calviño es que estas garantías tendrán carácter retroactivo, por lo que ha instado a la banca a prestar cuanto antes. No obstante, el sector, aunque ya ha comenzado a tomar ciertas medidas, no quiere arriesgarse a abrir nuevas líneas de liquidez hasta que no se concreten los avales.

"Las entidades financieras ya pueden liberar recursos, con especial atención y sensibilidad para pymes y autónomos", ha declarado la vicepresidenta tercera, que ha alabado las medidas tomadas por bancos como Bankia que ya ha comenzado a ofrecer liquidez a sus clientes.

La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri anunció el domingo que autónomos, pymes y empresas clientes de Bankia podrán ampliar el plazo de devolución de sus créditos a corto plazo y obtener financiación puente para pagar sus deudas de largo plazo.

Otros países

Calviño ha asegurado que sigue con todo detalle las iniciativas de otros países y ha destacado el desmarque de Bélgica, que ha concretado una "línea con características especiales que no siguen a Alemania y Francia". Pero no ha sabido concretar cómo serán las que otorgue España. "Hay un conjunto de iniciativas en marcha", ha dicho, sin explicar cuáles.

Sea como fuere, lo cierto es que los bancos comienzan a hartarse de la pasividad del Ejecutivo y exigen respuestas inmediatas para poder comenzar a ofrecer la liquidez a las pymes y grandes empresas que lo necesiten. Los bancos critican que en esta situación de crisis el Gobierno haya decidido esperar hasta el próximo martes -tras el Consejo de Ministros- para desgranar los pormenores de las garantías públicas, y más teniendo en cuenta que las 'reglas del juego' ya se conocen.

Los bancos esperan que el Gobierno de unos avales sobre el 80% de los créditos, aunque lo más seguro es que esta cifra sea inferior. Además, si se toman al pie de la letra las palabras de Pedro Sánchez, las entidades financieras tendrán que hacer frente al 50% del riesgo -en el caso de que sea necesario dar 200.000 millones de euros a pymes y empresas- o al 66% si tomamos como buena la cifra de 150.000 millones de euros.