Calviño admite que el fallo del Supremo abre "cierta inseguridad jurídica"

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado este lunes que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), ahora en revisión, que atribuye a la banca el pago del impuesto de las hipotecas, "ha abierto una cierta inseguridad jurídica" en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las arcas públicas.

"Hasta ahora nos regíamos por un marco jurídico, además interpretado de forma coherente por los tribunales, que iba en una dirección y la semana pasada el Tribunal Supremo cambió esa dirección y eso ha abierto una cierta inseguridad jurídica", ha dicho Calviño en declaraciones a Onda Cero.

"Me parece que todo lo que afecte a las hipotecas es extremadamente importante y sensible en nuestro país", ha afirmado la ministra, que ha explicado que está estudiando junto con el Ministerio de Hacienda las implicaciones que la sentencia del Supremo finalmente pueda tener.

"Lo que hacemos es analizar las implicaciones. No me gustaría generar más ruido o más confusión en tanto no tengamos claro las consecuencias que se derivan de la sentencia y del pronunciamiento del Supremo de los próximos días", ha respondido la ministra respecto a las consecuencias concretas de la sentencia.

"El TS ha dictado sentencia en un ámbito de su competencia. Lo que tenemos que ver es si se confirma y cuáles son las implicaciones para que luego nosotros desde la perspectiva del Estado adoptemos las medidas oportunas si es que hacen falta", ha añadido.

"Que se aclare cuanto antes"

La ministra ha mostrado su respecto por las decisiones judiciales, pero ha remarcado que la sentencia del Supremo "pone de manifiesto que si el mercado hipotecario es importante para todos los ciudadanos, también lo es para el sector financiero y sobre todo para los bancos que tienen un negocio más minorista, basado en hipotecas y depósitos de los ciudadanos".

"Lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación", ha insistido, al tiempo que ha hecho hincapié en que la sentencia no se puede cambiar. Preguntada por la posibilidad de que haya habido presiones desde el sector financiero, ha afirmado no tener conocimiento "de ningún tipo de presión".

"Especular sobre eso es tremendamente delicado y personalmente no tengo ningún tipo de indicación al respecto", ha asegurado.