El 'muro' de Calviño o la maniobra de Sánchez para apaciguar a los empresarios

En las salas y los despachos de las instituciones europeas de Bruselas, asépticas como quirófanos, Nadia Calviño lidiaba a diario con la presión. Doce años abriéndose paso entre políticos de todo pelaje, funcionarios firmes y lobistas de colmillo afilado generan una coraza compacta. Pero no totalmente impermeable.

A la ministra de Economía le cuesta estos días mantener el rictus cuando se le pregunta por las ambiciones del ala 'podemita' del Consejo de Ministros. Este miércoles, durante una entrevista en La Sexta, Antonio Ferreras la obligó a visionar una secuencia de vídeos en las que Yolanda Díaz exige una y otra vez la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La cara de Calviño denotaba un esfuerzo de contención para encajar la insistencia de su homóloga en Trabajo, pese a que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya había manifestado su rotunda oposición.

La ministra de Economía acabó mojándose. “Si [los agentes sociales] no se ponen de acuerdo, a lo mejor hay que esperar”. Calviño ya sabía que en la reunión de esa misma tarde ni empresarios ni sindicatos darían su brazo a torcer. Y que, en ausencia de pacto, la pelota volvía al tejado del Consejo de Ministros, bajo el cual conviven dos facciones que dialogan a cara de perro.

El choque con Unidas Podemos a costa del SMI ha vuelto a convertir a Nadia Calviño en muro de contención. Apagó un fuego monumental hace siete meses, cuando PSOE y Bildu pactaron abolir íntegramente laboral. Ahora le toca actuar como dique frente a los ministros de Pablo Iglesias y su intento de colgarse medallas a las puertas de un 2021 lleno de obstáculos para la economía.

Sánchez es consciente, de ahí que haya convertido a Calviño en parapeto frente al líder de Unidas Podemos. El presidente del Gobierno, además de evitar que Iglesias se cuelgue la medalla del SMI frente al electorado, ha encendido las luces largas. La economía crecerá el año que viene entre el 4,2% y el 8,6%, según la última previsión del Banco de España. Pero lo hará gracias al efecto rebote, tras un 2020 trágico en todos los sentidos. Y en la agenda del Gobierno hay dos tareas espinosas anotadas.

La más inmediata es la renovación de la prórroga de los ERTE, a finales de enero. Luego toca retomar la negociación de la reforma laboral. La actitud férrea de Calviño con el SMI tiene que ver con ambas citas. "Sánchez va a hacer lo posible para acercarse a los empresarios”, explican fuentes próximas al Consejo de Ministros. “Hará lo posible por consensuar la reforma y sumar a la patronal".

De momento, Calviño intenta allanar el terreno. No es casualidad que la ministra mostrara comprensión con las patronales después de que Yolanda Díaz levantara ampollas, al asegurar que “no es entendible” que los empresarios no puedan asumir una subida del SMI de nueve euros.

“Hay empresas que no pueden soportar nueve euros, entre otras cosas, porque están cerradas”, recuerda el líder de una de las patronales que se sientan en la mesa de negociación. “En el Gobierno viven aferrados a la mejora de los datos de afiliación y paro, pero no son conscientes de que los datos están dopados”, añade, recordando algunas cifras. Hay 700.000 trabajadores protegidos bajo el paraguas de los ERTE y más de 350.000 autónomos están cobrando las prestaciones por cese de actividad. “La situación que estamos viviendo empresarialmente es más complicada de lo que parece”.

“Está todo paralizado, desde la negociación de los convenios a infinidad de decisiones empresariales. No sabemos cómo va a evolucionar realmente la economía en 2021. Ni siquiera sabemos si la vacuna va a funcionar”, recuerdan fuentes internas de la CEOE.

Los empresarios buscan, al menos, un poco de sensibilidad. Y Calviño intenta repartir algunas dosis. “No estamos hablando de que se permitan o no las empresas, sino de si debe o no el Gobierno imponer esta decisión sobre empresas que a lo mejor deciden si abren o no el año que viene”, señaló el miércoles en La Sexta.

Los ministros de Podemos, con Díaz a la cabeza, defienden que el salario mínimo debería subir, al menos, un 0,9%, en línea con los aumentos aplicados a los funcionarios y las pensiones. Sin embargo, esta tesis tiene trampa. La decisión política de elevar los sueldos a pensionistas y empleados públicos tiene consecuencias sobre las arcas del Estado (Seguridad Social y Presupuestos Generales del Estado). Por el contrario, el aumento del SMI, decidido igualmente en el Consejo de Ministros, tiene impacto en un tercero: los empresarios.

El Gobierno baraja en este momento dos escenarios. El primero es el aplazamiento de la subida, a la espera de comprobar cómo le sienta la vacuna a la economía. El aumento podría aplicarse en el segundo trimestre del próximo año o, si el viento sopla en contra, en enero de 2022. La otra opción -la que menos gusta en la Oficina Económica- es elevar unas décimas el SMI con un tope del 0,9%, en línea con la previsión de inflación que baraja Moncloa.

La decisión ha de tomarse dentro de dos días, en la reunión del Consejo de Ministros. Será el último pulso del año entre los dos bloques del Gobierno. 2021 promete otros 'duelos' que pondrán a prueba la capacidad de resistencia del muro de Calviño.