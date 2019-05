Calviño descarta revertir reformas del PP como la laboral o la de pensiones

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha descartado este jueves que el Gobierno vaya a trabajar en una "contrarreforma laboral" y ha confirmado que los planes de Pedro Sánchez en materia de empleo pasan por diseñar un "nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI", mientras que ha asegurado que no se tomarán medidas para garantizar el sistema de pensiones salvo que se alcance un consenso.

"Es poco productivo estar discutiendo sobre reformar o revertir reformas. En el mercado laboral hay que trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, porque el mercado laboral está cambiando mucho, tenemos que adaptar el marco legislativo a esta nueva realidad y no dedicar la energía a volver atrás o a revertir lo que se ha estado haciendo", ha afirmado la ministra durante un almuerzo con prensa organziado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

A pesar de que ha insistido en que esa es la voluntad del Gobierno, la ministra no ha querido precisar qué elementos de la reforma laboral del PP de 2012 el Ejecutivo considera lesivos y, por tanto, serían susceptibles de ser derogados a través de ese nuevo Estatuto. "Me parece prematuro pronunciarme sobre esto cuando aún no se ha constituido el Gobierno y aún no hemos retomado las conversaciones con los agentes sociales", ha señalado.

En relación a las pensiones, la ministra ha recordado que el Ejecutivo siempre ha buscado el "máximo consenso social y político posible" en el marco del disuelto Pacto de Toledo y ha recalcado que empezarán "a trabajar desde el primer día para lograr un consenso en las reformas que permitan garantizar que las pensiones son dignas ahora y dentro de 20 o 40 años".

"Esa es la responsabilidad que todos tenemos", ha afirmado, con lo que se entiende que la reforma de pensiones de 2013, del PP, no será explícitamente derogada salvo que se llegue a un acuerdo.

Hay margen para unos nuevos Presupuestos

Preguntada sobre si en 2019 aún hay tiempo de que el futuro Gobierno presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la ministra ha dudado al contestar porque no ha "hablado recientemente con la ministra de Hacienda", pero ha reconocido que "margen hay".

"Dependerá de cuándo se constituye el Gobierno. Tenemos que esperar a ver cuándo se constituye el Gobierno y ver cuál es nuestra prioridad en ese momento. El presidente ha dicho que lo primero que va a hacer es hacer una propuesta de Presupuestos para cumplir con la senda de consolidación fiscal", ha afirmado.

Calviño ha defendido que no se puede acusar al Gobierno de "inaccción", y ha recordado que han aprobado 35 decretos-ley y han traspuesto diez de las catorce directivas europeas que estaban pendientes de transponer.

También se ha manifestado sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha celebrado que algunas instituciones como la Airef hayan reconocido que cuando pronosticaron una destrucción de empleo se equivocaron. "La mayoría de analistas dicen que no hay un impacto negativo en el empleo pero sí lo ha habido positivo en la renta disponible y, por tanto, en el consumo y la demanda interna".