Calviño y De Cos aparcan la sucesión de Alonso: Seguirá al menos hasta finales de año

Javier Alonso mantendrá su cargo como subgobernador del Banco de España, al menos, hasta finales de año. La institución, con Pablo Hernández de Cos al frente, no tiene prisa por nombrar un sucesor, ya que el mandato del subgobernador concluye en 2023, mientras que en la agenda de la ministra de Economía, Nadia Calviño, no figura este asunto como una de sus prioridades.

"Tu ayuda y tu profundo conocimiento del banco me están haciendo más fáciles estas primeras semanas en el cargo". Con esta declaración pública, Pablo Hernández de Cos, se refería ayer a Javier Alonso, dando a entender que el relevo no producirá de forma inminente.

El propio subgobernador ya avanzó durante la semana pasada en Santander que su marcha del organismo no sería inmediata. "Me iré cuando sea lo mejor para el Banco de España", afirmó. En cualquier caso, Alonso asegura que tras 41 años en la institución no tiene "apego al sillón", por lo que no tendrá problemas en presentar su renuncia cuando así se lo soliciten, si es que llega el momento. "A niño bien educado, una sola indicación le basta", dice en las distancias cortas.

El relevo de Alonso no corre prisa en el Banco de España, pues la institución dispone de tiempo y flexibilidad hasta que concluya su mandato para tomar una decisión

El relevo de Alonso es un asunto que no corre prisa en el Banco de España. El hecho de que queden algo más de cuatro años para que concluya su mandato otorga a la institución tiempo y flexibilidad a la hora de tomar una decisión. Por su parte, en la agenda de la ministra figuran otras prioridades como los presupuestos, Bankia o las pensiones, por lo que distintas fuentes del sector apuntan que la sucesión se discutirá tras el verano.

Candidatos

Sea como fuere, en la carrera para acceder al puesto de subgobernador sigue figurando David Vegara. Es uno de los perfiles económicos más valorados dentro del PSOE y, a pesar de que su candidatura se haya enfriado en los últimos días, sigue en las quinielas.

También suena, como publicó El País, el nombre de Daniel Pérez Cid, director de Regulación del Banco de España. Pérez Cid, hijo del expresidente socialista de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, está bien considerado dentro de la institución. Al ser un perfil técnico, de la casa, también se cree que podría hacer un buen papel junto a Hernández de Cos en la cúpula del regulador.

Tradicionalmente PP y PSOE se han puesto de acuerdo a la hora de designar al gobernador y al subgobernador del Banco de España, el partido de Gobierno nombra al primero y el principal partido de la oposición al segundo. Dado que el nombramiento de Hernández de Cos fue una de las últimas acciones del exministro de Economía, Román Escolano, el acuerdo tácito de los dos partidos mayoritarios empuja a que el próximo subgobernador sea cercano a los socialistas.

Si Alonso finalmente presenta su renuncia al cargo, será el Gobierno quien nombre al subgobernador a propuesta de Hernández de Cos, según consta en la Ley de Autonomía del Banco de España.

Toma de posesión

En su toma de posesión, el nuevo gobernador del Banco de España, que ejerce el cargo desde el pasado 11 de junio, se ha fijado como uno de sus principales objetivos reforzar el peso de España en la toma de decisiones comunitarias.

"Debemos dirigir nuestros esfuerzos a estrechar los lazos de inserción, colaboración y coordinación con nuestros socios europeos con el propósito fundamental de reforzar nuestro peso y capacidad de influencia en la toma de decisiones", ha explicado.

Otro de los retos que se ha fijado Hernández de Cos es que el Banco de España sea capaz de alertar a tiempo de los riesgos para la estabilidad económica y financiera de España, así como de mejorar el capital humano "de la casa".