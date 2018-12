Calviño pide un cordón sanitario de los partidos contra el virus de Vox

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha perdido a los partidos "que defienden la Constitución" que no pacten con Vox y establezcan "una especie de cordón sanitario" para que no se propague lo que ha calificado como "un virus de la xenofobia y el rechazo al distinto".

"A mí este proceso no me ha sorprendido tanto porque he visto cómo se ha ido desarrollando en todos los países europeos", ha dicho Calviño en los desayunos de Europa Press, en alusión a la irrupción de Vox en el parlamento andaluz. "Este virus ha ido inoculando en los distintos países europeos. Esperábamos que nuestro país estuviera vacunado pero no es así", ha lamentado.

Siguiendo con la comparación con Europa, Calviño ha pedido que en España ocurra lo mismo que en otros países y que "los partidos que defienden la Constitución se alineen". A pesar de esa afirmación, no ha querido tildar de "anticonstitucional" al partido de Santiago Abascal.

No obstante, Calviño ha dicho que esta situación no va influir en los planes del Gobierno ni en su trabajo actual para conseguir sacar adelante los Presupuestos. "No cambia nuestra hoja de ruta ni de actuación", ha reiterado.

Planes del Gobierno

Calviño ha confirmado que en enero se llevará al Consejo de Ministros el plan presupuestario del Gobierno y ha insistido en que aprobarlo es su plan A, por lo que no ha querido comentar qué medidas aprobarían por Real Decreto Ley en caso de que los Presupuestos no salieran adelante.

La ministra espera un crecimiento económico del 2,6% del PIB para este año, un pronóstico que se ve apoyado por los buenos datos que se han conocido estos días (empleo y pedidos industriales), y para el próximo año augura una desaceleración hasta un crecimiento del 2,3% del PIB, independientemente de que se aprueben o no los Presupuestos, ya que su impacto económico será neutro.

Respecto a la agenda de medidas del Ejecutivo, Calviño ha confirmado que la próxima semana llevará al Consejo de Ministros las pautas para conformar la nueva Autoridad Macroprudencial-que unirá al Banco de España, al Ministerio de Economía y a la CNMV- pero no quiso anunciar quién será la persona encargada de dirigirla.

"Esta Autoridad Macroprudencial va a tratar de que no se vuelva a producir la crisis financiera de 2008. Que el hecho de ver que cada entidad de forma aislada está bien impida ver riesgos a nivel global", explica.

Otra Autoridad que se va a constituir es la de protección de los clientes financieros y su conformación se intentará también llevar al Consejo de Ministros antes de fin de año, con el objetivo de que haya un intermediario entre las instituciones de reclamaciones de las entidades y la Justicia.

Además, explicó que la Ley Hipotecaria se va a votar también antes de fin de año, posteriormente pasará al Senado y si allí no se añade ningún cambio se publicará en el BOE.