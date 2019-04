Calviño viajará este jueves a EEUU en plena escalada de tensión por las amenazas de Trump

La ministra de Economía, Nadia Calviño, viajará mañana a Washington donde se reunirá con el nuevo presidente del Banco Mundial, David Malpass, la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el secretario general del Tesoro, Steven Mnuchin, en plena escalada de tensión entre España y EEUU por las amenazas de su presidente, Donald Trump.

La Casa Blanca considera que el impuesto español sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', es una medida nociva y así lo ha señalado en su informe anual de barreras comerciales. Los países que aparecen en ese documento sufren generalmente represalias comerciales por parte de Estados Unidos, por lo que España podría enfrentarse a la imposición de aranceles a algunos productos que exporta a ese país como el calzado, el vino o la cerámica.

"No tengo previsto hablar con las autoridades comerciales (sobre este tema concreto). Sí voy a verme con el nuevo presidente del Banco Mundial que acaba de ser nombrado, con Christine Lagarde, autoridades europeas, Mnuchin... No voy para hablar de tema comercial, aunque ese va a ser un tema que sobrevuele así que no se puede descartar que salga en alguna conversación", ha explicado Calviño al ser preguntada por Vozpópuli sobre este asunto, durante su intervención en un desayuno organizado por Cinco Días.

La ministra ha explicado que en Europa se está intentando llegar a un acuerdo para imponer un impuesto similar a nivel continental, pero ha recalcado que "si no sale uno europeo no podemos renunciar al nuestro en nuestro país porque tiene además muy buena aceptación social y sería bueno para nuestras empresas".

Celebra que ahora nadie quiera bajar el Salario Mínimo

Calviño ha aprovechado su participación en el desayuno para repasar las medidas principales de su Gobierno. Ha defendido especialmente que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha tenido de momento un "impacto neutro" en la creación de empleo y ha celebrado que sus adversarios políticos hayan afirmado durante la campaña que no revertirán la subida que ha llevado a cabo su Gobierno.

"Los gurús económicos de nuestros rivales políticos se han alineado con nosotros. Ambos (PP y Ciudadanos) ahora dicen que no van a bajar el SMI después de haber pronosticado todos los males del infierno por nuestra subida", ha dicho de forma irónica en relación a las declaraciones que advertían de que el alza del 22,3% en el salario mínimo destruiría empleo.

Calviño ha defendido que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de subir el SMI a 900 euros al mes beneficiará sobre todo a las mujeres, ya que hay más mujeres que hombres que cobran esta cuantía.

Tenemos que resolver el conflicto de convivencia con Cataluña mediante el diálogo con los catalanes"

Ha señalado también que si el PSOE vuelve a gobernar después de las elecciones el déficit bajará hasta el 2% en 2019, ha recalcado que reformar las pensiones es la prioridad de su Gobierno -aunque lo hará con el máximo consenso social posible- y ha asegurado que España sigue teniendo potencial para bajar la tasa de desempleo.

Sobre el conflicto con Cataluña, ha apostado por el diálogo. "La crisis de convivencia que hemos visto en Cataluña es uno de esos asuntos complejos que no se pueden resolver de la noche a la mañana con medidas milagrosas, como un 155 eterno o un 155 inmediatamente…los problemas no se resuelven escondiéndolos debajo de la alfombra, sino enfrentándolos con dialogo con los catalanes", ha recalcado.