CaixaBank aplaude el acercamiento entre Sánchez y la Generalitat

CaixaBank aplaude el acercamiento entre Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. Así lo ha expresado este viernes el consejero delegado de la entidad financiera, Gonzalo Gortázar, quien considera que los acercamientos recientes entre el Ejecutivo del PSOE y la Generalitat son "beneficiosos" tanto para Cataluña como para el conjunto de España.

"Hemos venido diciendo que hacía falta diálogo en el marco de la Ley para llegar a un acuerdo beneficioso para Cataluña y el conjunto de España", ha indicado el banquero, que cree que el diálogo entre instituciones dentro del marco legal es "positivo". "Es un camino largo que no está exento de dificultades", ha advertido, en cualquier caso, Gortázar.

El dirigente del banco de origen catalán, por otra parte, ha aprovechado la rueda de presentación de los resultados semestrales del banco para pedir a Pedro Sánchez que aproveche el buen momento económico para reducir el déficit público.

Impuesto a la banca

"Reducir el déficit público es la mejor receta para mantener el Estado de bienestar (...) Hay que aprovechar la buena parte del ciclo económico para reducirlo", ha sostenido Gortázar, quien, no obstante, pide que el esfuerzo para reducir este déficit no recaiga sobre el sector financiero. "No veo que ese esfuerzo tenga que recaer sobre la banca".

El consejero delegado, que considera que el tributo a los bancos para financiar las pensiones no es una "buena idea", ha resaltado que la entidad paga un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 23%, que sube hasta el entorno del 30% si se tienen en cuenta los impuestos que pagan sus participadas.

En este sentido, ha incidido en que la contribución que realiza CaixaBank es notable, pues, además del impuesto de sociedades, ha recordado que se paga también la contribución al Fondo Único de Resolución (FUR), el aval de los DTAs, el impuesto estatal sobre los depósitos y los IBIs, entre otros. "Son cifras francamente muy relevantes".

En cualquier caso, a pesar de la amenaza de Santander de trasladar su sede fiscal si se aplica un impuesto a la banca, Gortázar ha manifestado que CaixaBank, por el momento, no tiene intención de alterar la estructura legal del grupo. "No veo que tangamos que hacerlo".

Respecto a la venta de casi todo su negocio inmobiliario al fondo Lone Star, Gortázar ha indicado que esperan cerrar la operación, que permite anticipar algunos de los objetivos del plan estratégico que el banco presentará en noviembre, a finales de año. "Si no puede ser a finales de 2018 será a comienzos de 2019", ha precisado el banquero, que ha indicado que la venta permite a CaixaBank ahorrar 550 millones de euros en gastos de gestión.

Además, ha descartado adquisiciones en el corto plazo. "No estamos buscando consolidación. Lo único que preveo es crecimiento orgánico", ha asegurado.

Resultados

En los seis primeros meses del año, CaixaBank ha contabilizado un beneficio neto de 1.298 millones de euros en los primeros meses del ejercicio, lo que supone un avance del 54,6% con respecto a las ganancias obtenidas en el mismo periodo de 2017, gracias principalmente a la reducción de provisiones y a la aportación del banco portugués BPI.

En banco también ha mejorado sus ingresos, con un incremento del margen bruto del 8,7%, hasta 4.654 millones de euros, con alzas tanto en el margen de intereses como en las comisiones netas, que alcanzan los 2.432 millones (+3,5%) y 1.293 millones (+3,3%), respectivamente.