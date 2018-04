Gortázar (CaixaBank): "No hemos tenido connivencia con el blanqueo de capitales"

"Desde CaixaBank no hemos tenido connivencia alguna con los delitos de blanqueo de capitales. Quiero remarcar nuestro compromiso de tolerancia cero con el blanqueo de capital, asumido por el 100% de la plantilla". Ésta es la respuesta de Gonzalo Gortázar, consejero delegado, a la imputación de la entidad en la Audiencia Nacional por el caso ICBC.

El banquero madrileño ha explicado que hay 225 personas en el banco centradas en la prevención, que hay formación al resto de la plantilla que deja sin bonus a quien no la pasa. Y ha añadido que el caso ICBC costó el empleo a un trabajador de la red.

Gortázar ha remarcado que desde que fue nombrado consejero delegado, en junio de 2014, tomó medidas para el "refuerzo y transformación de la prevención del blanqueo para seguir progresando por esa linea". Aun así, ha eludido comentar detalles del duro auto de la Audiencia en el que se imputó a CaixaBank.

Hipotecas

Más allá del caso ICBC, el número dos de la entidad catalana ha aprovechado su intervención para enviar un mensaje de prudencia a la sociedad en materia hipotecaria. Recomienda créditos a tipo fijo para que no haya sorpresas si suben tipos muy rápido: "Los tipos tienen la característica de que cuando suben pillan por sorpresa", apunta.

Su recomendación es que las personas con recursos más justos contraten tipos fijos para no verse desbordados en el futuro, mientras que los que más tienen pueden jugar a un posible escenario de tipos. Avisa demás de que no deben darse hipotecas con más de un 80% del 'loan to value': "La morosidad por encima de esa tasa es del 14,7%, por debajo del 2,2%".

CaixaBank no descarta compras en España y aplaude que se creen oficinas rivales en zonas rurales

Gortázar no descarta posibles adquisiciones en España, aunque "no es nuestro camino favorito para crecer" y aplaude que otras entidades -encabezadas por la AEB- estudien crear oficinas conjuntas en zonas rurales. "Nosotros apostamos por la inclusión aunque nos cueste algo de dinero".

Respecto a la estrategia más lenta de desinversión de los activos problemáticos, Gortazar explica que la prioridad es premiar al accionista que ha sufrido pérdidas en la crisis recuperando el máximo posible.