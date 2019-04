La CNMV lanza una nueva advertencia sobre 14 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido una serie de advertencias este lunes sobre un total de 14 entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España al no figurar en sus registros.

En concreto, ha alertado de las sociedades Borneo Trading Group (bortrgroup.com), Techofin Ltd/Broker Yard (brokeryard.com), Capital 245/Elit Property Vision Ltd (capital245.com), Cryptoeu/Columbia Capital Group Ltd (cryptoeu.com), Dividendcare Ltd (dividendcare.com), Eurtrades/Silver Wolf Ltd (eurtrades.com), Blackstone Capital Ltd (pepperdyne.com), Uprofx (uprofx.com) y Emporio Trading Ltd (emporiotrading.com).

Asimismo, ha advertido de que la entidad socialforex.es, vinculada a Nicolás Ezequiel Bellanza, no está autorizada para prestar servicios de inversión, como tampoco lo está Oncripto/New Digital Bits XXI, SA (oncripto.co), vinculada a Antonio Gabriel Romero Sánchez.

Por su parte, la sociedad vip-platform.market no guarda relación con la entidad Safecap Investments Limited y su web www.markets.com, debidamente registrada en la CNMV como empresa de servicio de inversión en libre prestación con el número 2381.

Asimismo, hay dos sociedades que no están registradas en la CNMV, como se dice en sus propias páginas web. Se trata de Bitfxmarket Ltd, operando bajo los dominios bitcoinfxoption.com y bitfxmarket.com.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada.