CNMC contra Nadal: su RD para cerrar centrales eléctricas "crea inseguridad jurídica"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su informe sobre el proyecto de Real Decreto para el cierre de centrales eléctricas, en el que dice que los nuevos criterios del Ministerio de Energía le confieren una excesiva discrecionalidad y pueden ir contra la normativa europea. El organismo de competencia afirma que los nuevos criterios que incluye el departamento que dirige Álvaro Nadal para autorizar el cierre, adicionales a los que ahora existen (la seguridad del suministro), como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, "no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente". En su informe sobre el proyecto de Real Decreto de Energía, que no es vinculante, la CNMC afirma, además, que "crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico".