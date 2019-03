La CNMC inicia un proceso contra Adif y Bruselas amenaza con sancionar a España por los cánones ferroviarios

Adif se enfrenta a una posible sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con la propuesta de cánones ferroviarios para 2019. El organismo regulador considera que la propuesta del gestor de la red introducía una serie de elementos que no están contemplados en la normativa comunitaria, por lo que ya la instó a rebajar en 43 millones de euros los cánones. Ante la falta de respuesta de Adif, la CNMC ha decidido abrir el que es el primer expediente sancionador a la compañía pública que, no obstante, no se verá expuesta a una sanción excesiva: como máximo, 6.300 euros.

Eso sí, el Reino de España también se expone a un proceso sancionador por parte de la Comisión Europea, que ya ha iniciado los trámites en este sentido, al entender igualmente que la propuesta de cánones no cumple con la normativa.

Fuentes de la CNMC recuerdan que el organismo modificó en su día la propuesta de Adif al entender que incluía costes como las subestaciones y las aplicaciones informáticas de forma indebida. El organismo regulador considera que la compañía pública tiene derecho a recuperar los costes a través de estos cánones pero sin ahogar a los operadores.

Adif hizo caso omiso a la corrección de la CNMC y llevó su propuesta de cánones a los Presupuestos Generales del Estado. Aunque no se están aplicando en la actualidad porque las cuentas públicas no fueron aprobadas en el Parlamento, la CNMC ha comenzado el proceso sancionador.

Los cánones por utilización son las tarifas que las empresas ferroviarias abonan a Adif cuando utilizan la red y deben servir para cubrir los costes de estas infraestructuras.