La CEOE elige a Antonio Garamendi como presidente por aclamación

Antonio Garamendi se ha convertido este miércoles en el nuevo líder de los empresarios españoles. El presidente de CEPYME ha sido nombrado presidente de la CEOE por aclamación, después de presentar la única candidatura a las elecciones con el apoyo de 43 organizaciones y 137 avales.

A partir de ahora, la organización deberá elegir su nueva estructura directiva, en la que se espera que sean designados como vicepresidentes el representante de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro; y el de la catalana (Foment del Treball), José Sánchez Llibre.

Garamendi asume el cargo en un momento complejo, en el que la propia patronal ha advertido de los signos de desaceleración económica que se atisban en el horizonte; y en el que existen diferentes puntos de fricción con el Ejecutivo como consecuencia de las decisiones que en la CEOE consideran que afectan a los empresarios, como las relativas a la creación o el incremento de impuestos; o a la modificación de determinados aspectos relacionados con el mercado laboral.

El ya expresidente, Juan Rosell, ha inaugurado la Asamblea electoral con un discurso de despedida en el que ha recordado que llegó a la presidencia de la patronal en un momento en el que sufría una “grave crisis reputacional”, tras la dimisión de Gerardo Díaz Ferrán. En estos años -ha asegurado-, se ha acometido una profunda reestructuración en la organización y se ha conseguido mejorar su transparencia y sus cuentas. En este sentido, ha remarcado que abandona la presidencia con una posición de caja de 21 millones de euros que servirán para hacer las inversiones que sean necesarias.

Rosell ha lamentado que durante su mandato su equipo se ha encontrado con unas administraciones “muy encerradas en sí mismas”, que no han sabido tomar el pulso de los nuevos tiempos. “La gran reforma de las administraciones es el tema pendiente de nuestros tiempos. Las tecno-estructuras siguen pesando en sí mismas en lugar del bienestar; y funcionan con con normas ridículas (…). No es un mal español, es europeo”, ha explicado.

El expresidente también ha lanzado un mensaje a los críticos: “He tratado durante todos estos años ser prudente y no rotundo, sumar al máximo restar poco. No he querido ser víctima de mis palabras, pero incluso cuando las he dicho he sido víctima de ataques”.

Está previsto que Garamendi dirija su primer discurso a la Asamblea de la CEOE después de la celebración de una reunión de la Junta Directiva, esta mañana.