Burger King despide a al menos una quincena de empleados que estaban de baja laboral

Burger King ha despedido a al menos quince trabajadores que se encontraban de baja laboral antes de que estallara la crisis del coronavirus. Lo ha hecho a los pocos días de volver a abrir sus restaurantes y en varias provincias de España, tal y como denuncia CCOO.

Preguntados por esta cuestión, desde la compañía se limitan a explicar que "dentro de la actividad normal de cualquier compañía como la nuestra se producen situaciones puntuales que obligan a tomar medidas relacionadas con el desempeño laboral, pero queremos subrayar que no se ha tomado ninguna medida de estas características a causa de la situación provocada por la pandemia", por lo que tratan de separar los despidos de la situación derivada por la covid-19.

Así, los representantes sindicales denuncian que el gigante de las hamburguesas ha enviado cartas de despido a varios de sus trabajadores (han contado hasta quince en los dos últimos días) que ya estaban de baja laboral antes de la pandemia, en el momento en el que el resto de los empleados se han reincorporado a sus puestos en los restaurantes.

En dicha carta, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la compañía habla de despidos discilplinarios y reprocha al trabajador haber realizado "actividades que pondrían de manifiesto su aptitud para el trabajo y su prolongación indebida de su situación de incapacidad y, en definitiva, la simulación de la enfermedad por usted alegada y su sintomatología".

Cabe señalar que, desde que se declaró el estado de alarma, la compañía aprobó un ERTE para cerca de 14.000 empleados, excluyendo finalmente a los que se dedicaban al envío de comida a domicilio. Dicho ERTE no afecta a los trabajadores que se encontraban de baja, por lo que tampoco les aplica la 'prohibición' de despido durante los seis meses siguientes al ERTE impulsada por el Gobierno.

"Les acusan de inventárselo"

Fuentes sindicales rechazan que, en las cartas enviadas a los empleados, la compañía llega a acusar a los trabajadores de "inventarse" la enfermedad. "Por la carta y sin pruebas dicen que pueden trabajar e incluso reconocen que los gerentes llaman a los empleados para que les hablen de sus bajas y critican que no lo hagan, cuando por ley de protección de datos y prevención es un dato especialmente protegido que solo las mutuas lo pueden ver", aseguran desde CCOO, donde insisten: "Ellos mismos se consideran médicos para decidir cuándo puede trabajar o no el enfermo y, si no le hacen caso, a la calle".

En estos días, los sindicatos se encuentran recopilando los casos de afectados para valorar si la empresa ha puesto en marcha algún tipo de ERE encubierto, que se daría si se han producido más de 30 despidos en un plazo de 90 días.